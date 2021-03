Pribudlo 69 úmrtí a PCR testy odhalili 2 892 nakazených. Odborníci kritizujú sústavné testovanie, neprináša efekt

Na Slovensku v utorok (16.3) pribudlo 2 892 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 14 601 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 342 430 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 515 041 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 756 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 566 ľudí. Na JIS je 327 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 379 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 224 801 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 8 738. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 454 974.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 892 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 485 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 19,81 % z 14 601 ukončených RT-PCR vyšetrení a 1 % z 148 941 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (514), nasledujú Prešovský kraj (461), Trenčiansky (450), Košický (386), Banskobystrický (340), Trnavský (311), Bratislavský (258) a Nitriansky (172). Je medzi nimi 1 402 mužov a 1 490 žien. Celkový počet nakazených mužov je 163 028 a žien 179 402.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 454 974, za predchádzajúci deň pribudlo 13 504 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 223 342, za uplynulý deň dostalo druhá dávku vakcíny 3 115 osôb.

Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 69 prípadov. Celkový počet úmrtí “na Covid” je 8 738 a celkový počet úmrtí “s Covidom” je 1 687.

Do COVID automatu by sa nemalo zasahovať

Do COVID automatu by sa nemalo zasahovať. Tento mechanizmus Slovensko “veľmi dobre vedie”. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. Na rokovaní podporí predĺženie núdzového stavu o 40 dní. Je to podľa neho nevyhnutnosť.

Pripomína, že v COVID automate je veľa parametrov, na základe ktorých sa vyhodnocuje to, akú farbu bude mať daný okres. “Nezasahujme do tohto mechanizmu len tak podľa vlastného rozhodnutia, lebo by to mohlo rozladiť celý mechanizmus,” podotkol Heger. To, že odborníci kritizujú sústavné testovanie a tvrdia, že neprináša efekt, Heger povedal, že je to vec názoru. “Testovanie je jediný spôsob, ako môžete identifikovať človeka, ktorý je pozitívny,” poznamenal minister.

Osud e-karantény je podľa Sulíka v premiérových rukách

Ministri za SaS zahlasujú za predĺženie núdzového stavu, ak budú počuť na rokovaní kabinetu dostatočné argumenty pre toto opatrenie. Pred rokovaním vlády to uviedol šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Osud e-karantény je aktuálne v premiérových rukách. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Ako dodal, pred niekoľkými týždňami predložil návrh na jej vypracovanie, predseda vlády ho neprijal a kabinet o tejto téme nehlasoval. „Som pripravený s tým začať, respektíve to odovzdať ministrovi zdravotníctva, alebo môjmu nástupcovi,” dodal Sulík.

Zároveň vysvetlil, že práve nedostatočne zdôvodnené pokračovania núdzového stavu na utorkovej (16. 3.) pandemickej komisii malo byť dôvodom, prečo sa pri hlasovaní zástupcovia SaS zdržali. “Predpokladám, že sa o tom budeme na vláde baviť, ak budú dôvody dostatočne jasné, viem si predstaviť, že za predĺženie núdzového stavu zahlasujeme,” uviedol šéf liberálov.