Pribudlo 14 643 pozitívnych, covidu podľahlo 20 ľudí. V Rakúsku vstúpil do platnosti zákon o povinnom očkovaní

Na Slovensku pribudlo v pondelok (31.1.) 14 643 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 31 595 testov. Pozitivita je 46,35 percent. Celkovo tak evidujeme 1 022 784 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 8, v nemocniciach je celkovo 1 663 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 17 850, pribudlo 20 obetí. Za uplynulý deň dostalo prvú dávku vakcíny 932 Slovákov.

Správu budeme aktualizovať

V Rakúsku vstúpil do platnosti zákon o povinnom očkovaní

V Rakúsku vstúpil do platnosti zákon o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Všeobecné povinné očkovanie, ktoré Rakúsko zaviedlo ako prvá krajina v Európe, platí pre všetkých dospelých obyvateľov s výnimkou tehotných žien a osôb, ktoré sa nemôžu nechať zaočkovať zo zdravotných dôvodov.

Ako pripomína spravodajský portál BBC, hoci zákon vstúpil do platnosti 1. februára, jeho vynucovanie sa začne v polovici marca. Osobám, ktoré sa odmietnu vakcinovať, hrozia pokuty od 600 do 3 600 eur. Povinné očkovanie by malo platiť do januára 2024, no možno ho ukončiť skôr, podľa toho, ako to dovolí pandemická situácia.

V Rakúsku, kde je plne zaočkovaných 72 percent obyvateľov, však stále pretrváva silný odpor proti povinnej vakcinácii. Opatrenie vyvolalo protesty, ktoré sa konajú už niekoľko týždňov, a krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) avizovala, že proti povinnému očkovaniu bude bojovať aj na súde.