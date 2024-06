Pri pokladniciach v Biedronke sa objavili tajomné skrinky. Mnohí zákazníci netušia, na čo slúžia, má ísť o nový projekt

Už od mája testuje obľúbený poľský reťazec pri samoobslužných pokladniciach skrinky, ktoré by mali uľahčiť nakupovanie ďalšej skupine zákazníkov. Ako informuje portál Wiadomosci Handlowe, pôjde o zásadnú novinku v oblasti predaja tabakových výrobkov. Tie si doteraz vedeli nakupujúci zaobstarať iba pri pokladnici s fyzickým pracovníkom.

Podľa dostupných zdrojov sa teda v tajomných skrinkách, ktoré postupne pribúdajú vo viacerých predajniach, budú ukrývať cigarety a tabakové výrobky. Kým alkohol si doteraz vedel zákazník vybrať sám a zamestnanec obchodu mu dokázal autorizovať vek pri samoobslužnej pokladnici aj na diaľku, s cigaretami to možné nebolo. Tabakový tovar bol totiž dostupný iba tam, kde ľudí reálne obsluhoval fyzický predavač.

„Zákon o ochrane zdravia pred následkami užívania tabaku a tabakových výrobkov hovorí, že cigarety nemožno predávať v bezobslužnom systéme,“ uvádza portál na margo platných zákonov. Biedronka však našla systém, ktorý by nemal porušovať medze zákona a zároveň by mal uľahčiť nákup takýchto výrobkov. V praxi sa bude pri spomínaných skrinkách nachádzať tlačidlo, pomocou ktorého zákazník upozorní operátora samoobslužných pokladníc na to, že by si rád takéto produkty zakúpil.

Ten mu po overení veku skrinku sprístupní a nakupujúci tak nemusí zbytočne tráviť čas v radoch pri klasických pokladniciach, kde je zväčša dlhšia čakacia doba. „Dôležité je, že zavedené riešenie neznižuje počet samoobslužných pokladníc. Počet dostupných stojanov je teda rovnaký, ale zvyšuje sa počet produktov, ktoré je možné zakúpiť v pokladnici,“ doplnil poľský portál. Malo by tak ísť o ďalší prozákaznícky krok populárneho reťazca.

Biedronka už láka na slovenské produkty

Ako sme vás len nedávno informovali, expanzia poľského maloobchodného hráča sa už nezadržateľne blíži a dôkazom sú aj marketingové aktivity v Poľsku. Prvý raz bol takzvaný slovenský týždeň predstavený ešte na jeseň minulého roka, kedy sa už otvorene hovorilo o plánovanej expanzii superlacného reťazca.

Svoju expanziu pred pár týždňami pripomenula opäť slovenským týždňom, ktorý by mal byť deklaráciou novej etapy celej značky. „Toto je ďalšia etapa krásneho slovenského dobrodružstva. Reťazec burcuje apetít Poliakov ešte pred otvorením pobočiek na Slovensku pod značkou Biedronka, naplánovaným na koniec roka 2024,“ uviedla spoločnosť v tlačovej správe. V ponúkanom sortimente nájdu zákazníci tradičné korbáčiky, klobásy, salámy, párky či sladkosti.