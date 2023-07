Preslávila ho jedna z najznámejších optických ilúzií, no je odporný tyran: Kedysi pobláznil internet, môže skončiť za mrežami

Máloktorá optická ilúzia sa stane takou virálnou, ako bola táto. Vari niet používateľa internetu, ktorý by ju aspoň nezaregistroval. Avšak muž, ktorý sa vďaka nej preslávil, napokon môže skončiť za mrežami. Pokúsil sa totiž zavraždiť svoju manželku. K partnerke sa mal násilnícky správať už najmenej 11 rokov.

Pokúsil sa zabiť svoju ženu, týral ju roky

Muž, ktorý sa preslávil po tom, ako sa šaty, ktoré mala na sebe na svadbe jeho svokra, stali virálne vďaka ich nezvyčajným farebným vlastnostiam, sa údajne postavil pred súd. Čelí obvineniam z pokusu o vraždu svojej manželky, informuje The Guardian. 38-ročný Keir Johnston z ostrova Colonsay v Škótsku údajne terorizoval svoju manželku takmer 11 rokov.

Keir všetky obvinenia rázne popiera, za účelom ďalšieho vypočutia sa pred súd údajne postaví až v roku 2024. V obvineniach odznelo, okrem iného, aj to, že svoju manželku v ich spoločnom domove niekoľkokrát surovo napadol. Napokon sa ju pokúsil zaškrtiť. V jednom z prípadov ju mal pritlačiť o stenu. Opakovane na ňu kričal, niekoľkokrát sa jej vyhrážal, že ju zabije a dokonca ju ohrozoval aj nožom.

Virálna ilúzia pobláznila milióny ľudí

V médiách sa objavili aj správy o tom, že ju násilím vytiahol za hlavu z podniku po tom, ako s ním odmietla odísť dobrovoľne. Inokedy sa zase pokúsil vojsť do auta, v ktorom sedela a udrel ju cez otvorené okno. Počas ďalšieho z útokov ju mal zvaliť na zem a sadnúť si na ňu. Monitoroval každý jej krok a finančné výdavky a úplne ju izoloval od rodiny a priateľov.

Optická ilúzia, ktorá si získala milióny ľudí po celom svete, dostala pomenovanie The Dress That Broke the Internet, teda Šaty, ktoré zničili internet. Fenoménom sa stali v roku 2015 po tom, ako ich uverejnil jeden zo svadobných hostí. Ľudí pobláznila dilema, či sú šaty modré s čiernymi pruhmi alebo biele so zlatými pruhmi. Ilúzia sa stala natoľko slávnou, že Johnstona si do svojej talkshow pozvala dokonca aj známa Ellen DeGeneres.