Premiér Fico podá trestné oznámenie: Problémom je výstavba závodu Volvo, štát prišiel o 50 miliónov eur

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) pri výstavbe závodu Volvo v priemyselnom parku Valaliky podá trestné oznámenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Urobiť tak plánuje vo štvrtok o 14.15 h na Generálnej prokuratúre SR v Bratislave. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Štát prišiel pri výstavbe priemyselného parku Valaliky na východe Slovenska zhruba o 50 miliónov eur. Ako uviedol na tlačovej besede predseda vlády Robert Fico, počas minulých vlád „úradovali“ na tomto projekte podvodníci, ktorých kryli politickí predstavitelia sediaci v súčasnosti v parlamente. Predseda vlády spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou podajú na generálnu prokuratúru trestné oznámenie.

Oklamať mali Slovensko aj investorov

„Máme dočinenia s podvodníkmi non-plus-ultra. To boli podvodníci, ktorí došli, nasľubovali hory a doly a potom utiekli. Neurobili sa riadne výskumy a prieskumy. To znamená, že niekto klamal Slovenskú republiku a investora,“ povedal predseda vlády Fico, podľa ktorého predchádzajúci manažment zatajil znalecké posudky o vysokej spodnej vode.

Premiér je presvedčený, že ide o spáchanie závažného trestného činu. „Podvodníci minuli o 50 miliónov eur viac, ako bolo pôvodne plánované. Podvodníci sedia v parlamente, vykrikujú. O všetkom vedeli, ale klamali celý štát. My to nebudeme tolerovať,“ zdôraznil Fico s tým, že keby sa písal rok 2020, tak by niektorým politikom dnes prepadové jednotky v ranných hodinách vykopávali dvere

Manažment výstavby priemyselného parku Valaliky, dosadený bývalými vládami, podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej doslova „bačoval“ na tomto projekte. „Zmluvy, ktoré podpísal štát počas bývalých vlád, boli jednoznačne výhodné len pre budúceho investora. Nebol zvládnutý manažment výstavby tohto priemyselného parku,“ konštatovala Saková, ktorá sa poďakovala budúcemu investorovi, spoločnosti Volvo, za trpezlivosť.