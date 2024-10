Prekvapivé zistenie o Nele Pociskovej, ktoré doteraz držala v tajnosti. Prehovorila o svojich začiatkoch, málokto o nej vie túto vec

Vynikajúca herečka a talentovaná speváčka je v jednom kole. Naplno sa dala na spevácku dráhu a v súkromí si zase plní materské povinnosti. Hoci žne úspechy na všetkých frontoch, málokto vie, aké boli jej začiatky.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nela Pocisková sa aktuálne venuje svojej najväčšej vášni, ktorou je spev. Po dlhých 4 rokoch uzrel svetlo sveta jej nový album Cesta, ktorý stihla pokrstiť a aktuálne chystá miniturné. O svoju spevácku a hereckú kariéru sa zvykne podeliť so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti, no napriek tomu o nej nevedia určité veci, ktoré doteraz držala v tajnosti. V rozhovore u moderátorov Beccyho a Šortyho v rádiu Európa2 prezradila viac.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EUROPA 2 (@e2sk)

Chodievala do tanečnej skupiny

Hneď na začiatku zazneli informácie, ktoré prekvapili aj samotných moderátorov. Multitalentovaná speváčka a herečka má totiž veľmi rada slovenský rap, a to nie je všetko. “Veľmi málokto to vie. Začínala som tancovať v hip-hopovej skupine,” oznámila Nela a zároveň pozdravila baby zo skupiny.

Spočiatku chodievala na karate, čo taktiež o nej málokto tušil. “Najprv som začala s bratom chodiť na karate, a nakoniec do tej miestnosti, kde bolo karate, začala chodiť táto tanečná skupina,” zaspomínala si na začiatky. Dokonca bola približne 3 roky u tanečníka Laciho Strajka. “To som už išla ďalej, akoby do ďalšieho levelu,” zasmiala sa speváčka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)



Keďže to bolo už dávnejšie, nevedela si spomenúť, či sa tanečná skupina, ktorej bola súčasťou, rozpadla, alebo jej členky už na to nemali vek. V každom prípade už podľa jej Instagramu vidieť, že má tanec v krvi a že sa mu veľa venuje. “Ja to zbožňujem. Veľmi rada sa hýbem, vždy to tak bolo,” dodala dvojnásobná mamička syna Hektora a dcérky Lianky.

Má rada slovenský rap