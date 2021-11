Prekvapilo to aj vedcov: Do Temže sa opäť vracia život, udomácnili sa v nej aj jedovaté žraloky

Preteká južným Anglickom, Oxfordom a aj Londýnom pred ústím do Severného mora. Známa anglická rieka bola za „biologicky mŕtvu“ vyhlásená ešte v roku 1957. Zdá sa ale, že po rokoch, kedy život v nej prakticky neexistoval, sa do nej opäť raz vo veľkom vracia. Aj to však môže predstavovať problém. Život v Temži totiž pomáha opätovne naštartovať otepľovanie planéty.

Nedávna „zdravotná kontrola“ Temže londýnskou Zoologickou spoločnosťou (Zoological Society of London – ZSL) priniesla ešte fascinujúcejšie výsledky než vedci dúfali. Morské koníky, úhory, tulene a aj jedovatý druh žralokov – všetky tieto tvory boli objavené v rieke. Ako ZSL uviedla, ide o pozitívne správy pre obnovu ekosystému a voľne žijúce zvieratá nielen v Temži, ale aj v jej okolí. Informoval o tom web spravodajskej televízie CNN.

Žraloky v Temži

Čo však odborníkov prekvapilo, je objav, že v Temži sa udomácnili aj druhy žralokov. Konkrétne ide o žraloka šedivého (Galeorhinus galeus), žraloka lovca (Mustelus asterias) a žraloka squalusa, ktorý patrí k jedovatým druhom. Posledný menovaný je štíhlym tvorom pokrytým ostňami, ktoré vylučujú jed a u ľudí môžu spôsobiť bolesť a opuch. Žijú prevažne v hlbokých vodách.

Je to fascinujúce, keďže doposiaľ sa žraloky v takom počte v Temži nevyskytovali. Za ich udomácnenie sa vo vodách britskej rieky môže zrejme globálne otepľovanie a zmeny klímy. Ako ZSL uviedla, práve klimatická zmena zvýšila priemernú teplotu vody v Temži o 0,2 °C. To podľa nich „vykresľuje znepokojivý obraz“ v kombinácii so stúpajúcou hladinou morí a oceánov.

Hladina rieky stúpa, voda sa otepľuje

Hladina vody sa od začiatku monitorovania v roku 1911 v prílivovej časti Temže každoročne zvyšuje a od roku 1990 sa zvýšila v niektorých bodoch v priemere až o 0,43 centimetra.

„Keďže teplota vody a morská hladina aj naďalej stúpajú nad historické základné línie, divo žijúce zvieratá v okolí a v ústí rieky budú obzvlášť ovplyvnené zmenami v životných cykloch a rozsahoch druhov,“ varovala ZSL vo vyhlásení, píše CNN.

Temža je v celej svojej dĺžke (346 kilometrov) domovom pre 115 druhov rýb a 92 druhov vtákov. Návrat života do nej je radostnou správou, no i varovaním. Otepľovanie vody je totiž prospešné len pre niektoré druhy živočíchov, ktoré sa môžu stať v danom prostredí dominantnými a vytlačiť prirodzených obyvateľov tohto biotopu.