Prekonali sme hranicu 2000 nakazených. Na Slovensku opäť padol rekord v počte nových prípadov

Na Slovensku vo štvrtok (15.10) pribudlo 2075 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 14 010 testov. Celkovo tak evidujeme 26 300 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Vo štvrtok pribudlo 256 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 7182 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 540 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 464 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 18 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 51 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 594 245 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 71.

Najviac pozitívnych prípadov bolo v Žilinskom kraji (679), nasleduje Prešovský kraj (435), Trenčiansky (255), Košický (177), Trnavský (155), Bratislavský (135), Banskobystrický (133) a Nitriansky kraj (106). Je medzi nimi 1127 žien a 948 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 93 rokov.

Za nenosenie rúška či porušenie karantény hrozí pokuta do 1659 eur

Za nedodržanie domácej izolácie alebo povinnosti nosiť rúško hrozí od regionálneho úradu verejného zdravotníctva pokuta vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môže polícia udeliť pokutu do 1000 eur. Za porušenie nariadení upravujúcich organizáciu hromadných podujatí a fungovanie prevádzok je maximálna sankcia stanovená na 20 000 eur. Vyplýva to z opatrení, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

Kontrolnú činnosť vykonáva a sankcie udeľuje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na dodržiavanie opatrení dohliadajú aj policajné zložky. Ako vysvetlil Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR, cieľom prijatých opatrení nie je udeľovať pokuty. “V prípade, že regionálne úrady k pokutám pristúpia, boli usmernené, aby udeľovali sankcie adekvátne situácii – teda aby pri určení výšky pokuty prihliadali na závažnosť, spôsob, čas trvania a protiprávne následky konania,” uviedol pre TASR.