Prečo nedokážeme prehltnúť na sucho dva či trikrát za sebou? Naše telo nám to nedovolí

Ľudia majú radi zvláštne fakty o svojom tele a to najmä tie, ktoré si môžu aj okamžite vyskúšať. Medzi také patrí aj toto: Skúste začať na sucho prehĺtať, a to viackrát za sebou. Koľkokrát sa vám to podarí? Ak viac ako trikrát, tak gratulujeme.

Virálne video

Sociálna sieť Tik Tok je častým zdrojom rôznych bizarných, niekedy až nebezpečných výziev. Našťastie sa v záplave príspevkov dajú nájsť aj také, ktoré sú stopercentne bezpečné, no stále mimoriadne zaujímavé. Ide napríklad aj o toto video, ktoré hovorí o probléme pri prehĺtaní na sucho niekoľkokrát za sebou.

Komentáre ľudí pod vyššie uvedeným videom nešetria udiveniami a prekvapivými zisteniami. Jedna užívateľka si napríklad aj vydýchla, lebo to u seba spozorovala, no bála sa, že niečo s ňou nie je v poriadku.

Hrdlo má v suchom prostredí problém

Ako informuje portál IFL Science, v skutočnosti, takáto “výzva”, ak to tak môžeme nazvať, koluje po internete už roky. Niekedy sa hovorí o troch prehltnutiach, inokedy o piatich. Bez ohľadu na to, zvládnuť to bez jedla či toho, aby ste sa napili, je skutočne náročné.

Niekto môže prehĺtať aj viac ako päťkrát na sucho, no každým ďalším pokusom to bude ťažšie a ťažšie. Najzakladanejším problémom je práve sucho v ústach a hrdle. Náš hltan nie je zvyknutý na suché prostredie a sťahovacie pohyby sa mu vykonávajú omnoho ťažšie.

Pri bežnom prehltnutí sa svaly v krku stiahnu vo vlnivom poradí tak, aby umožnili potravu či tekutinu presunúť dole do pažeráka. Táto sekvencia kontrakcií známa ako peristaltika je náročnejšie vykonateľná, keď je hltacia sústava suchá.

Vyrieši to dúšok vody

“Vlhké prehĺtanie je spojené s pomalším vznikom vlnenia, dlhším trvaním kontrakčnej vlny a neskorším časom výskytu peristaltickej vlny v distálnom pažeráku ako pri suchom prehĺtaní,” uvádza sa v jednej štúdii uvedenej v časopise časopise Journal of Applied Physiology.

V štúdii sa tiež uvádza, že síce už samotné prehltnutie iniciuje peristaltiku, tak je pre organizmus a svaly obtiažne vytvoriť peristaltickú sekvenciu, ak neprehĺtame nič. Samozrejme, tento problém sa dá vyriešiť veľmi ľahko, a to dúškom obyčajnej vody.