Prečo majú antické grécke sochy také malé prirodzenie? Nebolo to hanblivosťou, odpoveď vás prekvapí

Pri návšteve známych svetových múzeí, pri sledovaní rôznych dokumentov, či iba tak, pri prezeraní internetu môžeme naraziť aj na staroveké sochy. Ak má tento sochársky výtvor zobrazené aj pohlavné orgány, môže sa vám zdať, že sú v pomere k veľkosti sochy malé. Prečo je to tak?

Ničili ich či zakrývali

Ak socha vôbec penis či semenníky má, už to môžeme pokladať za „šťastie“, vysvetľuje portál IFLScience. Dôvod ani nie je v tom, že by starovekí Gréci či Rimania mali problém so stvárňovaním pohlavných orgánov. Problémom boli najmä ľudia samotní a spoločnosť, ktorá sa časom menila.

Lektor dejín umenia Peter Webb z londýnskej Middlesex University skúmal rôzne zbierky erotických predmetov v Britskom múzeu, pričom našiel plnú zásuvku vytesaných penisov. Tie mali byť v 19. storočí zo sôch odstránené. Keď sa ponúkol, že ich na sochy naspäť nainštaluje, nebolo mu vyhovené.

Podobná prudérnosť bola bežná aj vo vzdialenejšej minulosti. Aj slávna socha Dávida od Michalengela dostala v 16. storočí mramorový figový list na prekrytie Dávidovho prirodzenia. List bol potom v roku 1912 odstránený. Našťastie sa táto technika používala častejšie ako kladivo na odbitie penisov a v sochách tak ostali iba vyvŕtané diery po kamennom zakrytí.

Prečo boli penisy malé?

Keď sa mal na zakrytie penisu použiť kamenný list, umelec zase veľké množstvo materiálu použiť nemusel. Bolo to spôsobené tým, že penis bol malý.

Dôvodom pomerne malých pohlavných orgánov boli hodnoty, ktoré sa v tej dobe vyznávali. Menšie penisy sa považovali za lepšie a žiadanejšie oproti ich veľkým verziám.

Fotografka Ingrid Berthon-Moineová, ktorá sa v jednej zo svojich fotografických sérií zamerala na fotky semenníkov starovekých sôch, povedala, že v starovekom Grécku boli uprednostňované „malé a pevné“ penisy narozdiel od veľkých pohlavných orgánov. Historička umenia Ellen Oredssonová dodala, že muži s veľkými penismi boli považovaní za „hlúpych, žiadostivých a škaredých“.

Známy starogrécky dramatik a autor komédii Aristofanes tiež opísal ideálne mužské črty. Tie sú tvorené oholenou hruďou, svetlou pokožkou, širokými ramenami, drobným jazykom, silným zadkom a malým penisom.