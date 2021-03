Prečo má proticovidový liek bamlanivimab taký nevysloviteľný názov? Je to aj kvôli pravidlám

Liek bamlanivimab by mohol byť účinným v boji proti ochoreniu COVID-19. Mal by byť určený najmä pre rizikových pacientov s minimálnymi symptómami, ktorí by mohli následne skončiť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Týka sa to napríklad ľudí nad 65 rokov, diabetikov, ľudí s poruchou imunity alebo po transplantácii.

Bamlanivimab je prípravok z krvnej plazmy už vyliečenej osoby z ochorenia COVID-19. Funguje na báze monoklonálnych protilátok, ktoré sa vyrábajú v laboratóriu a majú vírus zneškodniť tým, že ho napadnú na pevne definovanom cieli. Aplikujú ho ľahšie, prípadne stredne chorým formou infúzie.

Bamla…bambli, bambi…čo??

Okrem toho, že liek by mohol byť prínosom, zaujme aj jeho názov. Je pravdou, že niektoré lieky majú zložitejšie názvy, no bamlanivimab patrí medzi tie najobťažnejšie. Aj my pri písaní musíme jeho názov vždy kopírovať, inak hrozí veľké riziko preklepu.

Možno sa pýtate, prečo výrobca dal takýto krkolomný názov. Sčasti je to preto, lebo nemôže inak. Na tému upozornil na Twitteri Malý vědec, a ten si všimol portál vtm.zive.cz.

Názov je skratka

Tweet Malého vedca hovorí, že všetky protilátky majú koncovku -mab (monoclonal antibody). Jedno až dve písmená pred koncovkou označujú pôvod látky – “a” je potkan, “e” je škrečok, “u” – človek, “o” – myš, a “i” – primát. Toto označenie sa ale v poslednej dobe vynecháva.

Nevynecháva sa však subkmeň A, teda cieľ lieku. Môže to byť orgán, typ bunky či organizmus. V prípade bamlanivimab je cieľ vírus, preto je použitá pred koncovkou straka “vi”. Ak by bol cielený na baktérie, bola by to skratka “ba”, ak by bol cielený napríklad na nádory, bola by použitá skratka “ta”.

Proč má slibné léčivo proti covidu Bamlanivimab tak nevyslovitelný název? 🧵 Monoklonální protilátky jsou relativně nová skupina léčiv určených především proti autoimunitním chorobám, léčbě tumorů, při transplantacích nebo některých chorobách krve. pic.twitter.com/pnfqVw7zty — Malý vědec (@malyvedec) February 27, 2021

Začiatok je na výrobcovi

Pri zohľadnení charakteru lieku a jeho cielenia na vírusy sa názov bamlanivimabu musel končiť na “vimab”. Teraz tu na scénu nastupuje výrobca a je na ňom, aký názov doplní pred túto zloženú koncovku, aby svoj liek pomenoval. Musí však myslieť na to, aby liek nebolo možné zameniť podobnosťou s iným, alebo aby liek neevokoval, že je určený na niečo iné. Po zvážení týchto okolností by mal potom výrobca zvoliť názov lieku tak, aby bol dobre vysloviteľný. To si dovolíme tvrdiť, že v tomto prípade nevyšlo úplne ideálne.