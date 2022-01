Prečo Kim Čong-un tak výrazne schudol? Expertka na Severnú Kóreu prichádza s novým možným vysvetlením

Vodca Severnej Kórey viditeľne schudol. Už v polovici minulého roka bolo vidieť, že jeho váha sa hýbe smerom dole, chudnutie však ďalej pokračovalo a na jeseň už bol viditeľne štíhlejší. Koncom minulého roka agentúry prišli s fotografiou, o ktorej dokonca niektorí špekulovali, že pôvodného Kima nahradil dvojník, keďže na svoje bývalé “ja” sa kvôli zhodeným kilogramom ani nepodobal. Čo však stojí za jeho chudnutím?

Oficiálne vyjadrenia si stoja za tým, že vodcu trápi situácia v krajine, keď obyvatelia bojujú s nedostatkom jedla, a tak hladuje aj on sám. Je určite pravdou, že pohľad na tučného diktátora na čele krajiny poznačenej hladom vyvoláva oprávnené otázky najmä u jej obyvateľov.

Hovorí sa tiež o možných zdravotných problémoch, ktoré súvisia s obezitou a pre ktoré sa vodca mohol rozhodnúť schudnúť.

Nemá svoje lahôdky

S iným vysvetlením však pre portál Metro prichádza doktorka Sojin Limová, expertka na Severnú Kóreu z anglickej univerzity Central Lancashire. “Vieme, že Kim má rád švajčiarsky syr, rád si vypije a vo všeobecnosti mal dobrý prístup k všetkým nezdravým jedlám. Avšak, kvôli uzavretiu hraníc pre pandémiu bol obmedzený aj dovoz takýchto potravín, za ktoré nemá adekvátnu náhradu,” zamýšľa sa.

Kim je považovaný za veľkého fanúšika ruskej vodky, koňaku Hennesy či šampanského, pripomína Metro.

Aj hlad je dôvod

Limová upozorňuje, že aj oficiálne vyjadrenia režimu sú namieste a pohľad na tučného vodcu, kým ľudia hladujú, by mohlo u nich spôsobovať rozhorčenie. Tiež tak ľudu ukazuje, že je v tom s nimi, trpí rovnako ako on a neberie im jedlo pre seba. Záležitosť chudnutia je tak hlavne vnútropolitická.

Snaha o vyjednávanie

Problémy s dovozom potravín súvisia s prísnymi obmedzeniami v súvislosti s pandémiou. Snaha nemať ani jedného pozitívneho pacienta znamená tiež nedovážanie luxusného tovaru, no má to vážny dopad aj na obyčajných ľudí. Napriek tomu, že nepotvrdili ani jeden prípad ochorenia COVID-19, podľa expertov je to mimoriadne nepravdepodobné a v krajine sa ochorenie takisto vyskytuje.

Zúfalá potravinová situácia však prinútila v novembri obnoviť cezhraničné dodávky pomocou železničnej dopravy medzi Čínou. Severná Kórea začala tiež s testami balistických rakiet, čo podľa Limovej môže byť provokatívna taktika s cieľom zabezpečenia humanitárnej pomoci výmenou za ukončenie testov.