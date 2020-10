Prečo je odraz v zrkadle otočený vodorovne a nie zvisle? Odpoveď je prekvapivá

Optikou a jej javmi sa zaoberá celá časť fyziky. Pri zrkadlovom obraze, keď sa napríklad pozriete na seba, tak vidíte, že objekty v ňom sú otočené a to vodorovne. Prečo však nie sú otočené zvisle?

Prečo, keď zdvihnete pravú ruku, vaše zrkadlové ja zdvihne ľavú ruku? Prečo ale ruka ide smerom hore a nie smerom dole ako by to zákonite malo byť? Odpovedá na to portál Science Alert.

Smer osi Z

Dôvodom je, že veci ktoré sa javia v zrkadle vodorovne prevrátené, nemajú nič dočinenia so samotným zrkadlom, ale s nami. Je to preto, lebo si ich my preklopíme vodorovne.

Realita je taká, že zrkadlo vôbec neprevracia objekty vodorovne alebo zvisle, ale v skutočnosti ich prevracia v pozdĺž smeru – Z – teda tretieho rozmeru v 3D objektoch.

To môže znieť zmätočne, pretože je pre nás ťažké si predstaviť tento rozmer, keďže sme zvyknutí na otočenie v smere horizontálnych či vertikálnych osí.

Objasnia to nasledujúce pokusy

Celé to veľmi dobre demonštruje video na YouTube od Physics Girl, kde je celá problematika pekne znázornená a vysvetlená, pričom nie je ani potrebné, aby ste dobre rozumeli anglicky.

Asi najlepšie je to vysvetlené pomocou pokusu so šípkami. Video je síce staré už 5 rokov, no stále veľmi dobre demonštruje ako zrkadlo vlastne pracuje.