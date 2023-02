Prečo dvere nesiahajú až po zem a je nám vidieť nohy? Špecifická konštrukcia kabínok verejných WC má pádny dôvod

Aj vy ste sa niekedy pri návšteve toalety na verejnosti (či už v nákupnom centre alebo napríklad na autobusovej či železničnej stanici) zamýšľali nad tým, prečo dvere, a vlastne ani samotná kabínka, nesiahajú až po podlahu? Áno, aj toto má svoje opodstatnenie a vysvetlenie. A dôvodov je napokon hneď niekoľko.

Možno by sa mohlo zdať, že medzera medzi koncom dverí a zemou na verejných toaletách nedáva žiadny zmysel, nie je to úplne tak. TikToker, ktorý na populárnej sociálnej sieti vystupuje pod menom MettypStories, sa rozhodol, že svojim fanúšikom vysvetlí, prečo to tak je. Virálne video ešte z roku 2021 si všimol web LAD Bible.

Dôvodov je niekoľko

Ako vysvetlil, prvý dôvod, prečo je na verejných toaletách medzera medzi zemou a spodkom dverí, je bezpečnostného charakteru. Ak by totiž niekedy došlo k núdzovej situácii a človek, ktorý danú toaletu využíval, prišlo mu nevoľno a potreboval by pomoc, takto je možné si to všimnúť pomerne rýchlo.

Druhým dôvodom takéhoto dizajnu toaliet je aj praktickosť ich čistenia. Je to jednoduchšie a zrýchľuje to celý proces, keďže verejné toalety treba čistiť niekoľkokrát za deň a priestor pod dverami to všetko značne uľahčuje.

No a napokon je tu aj otázka ceny. Je totiž oveľa lacnejšie zakúpiť dvere, ktoré majú spodnú časť odrezanú ako samotné plné dvere. Samozrejme, TikToker si tieto informácie nevymyslel sám a potvrdzujú to podľa webu LAD Bible aj informácie spoločnosti WC Portables, ktorá sa zaoberá prenájmom prenosných toaliet na rôzne podujatia a podobne.

Tento bol zrejmý každému

WC Portables sa však domnieva, že existuje aj množstvo ďalších užitočných výhod takýchto toaliet. Medzera medzi dverami a podlahou podľa spoločnosti tiež umožňuje rýchle vetranie priestoru pri prípadnej tvorbe nadmerného zápachu.

Posledným a tiež nemenej praktickým dôvodom je to, že je takto omnoho jednoduchšie možné zistiť, či je daná kabínka obsadená alebo nie. Stačí sa len pozrieť dole.