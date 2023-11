Praha nie je len Orloj a Václavák: Na týchto neobjavených miestach v hlavnom meste Česka nestretnete žiadnych turistov

Hlavné mesto našich českých susedov sa teší veľkej popularite. Raz za život ju navštívi azda každý Slovák. A vtedy musí vidieť klasické pamiatky, bez ktorých akoby výlet do Prahy ani nebol. Ak vás sem však život zaveje viackrát, zrejme vás neohromí tlačenica na Karlovom moste či prechádzka po „Václaváku“ medzi množstvom ľudí. Vyberte si lepšie – miesta, kam turisti často nezablúdia. Také, ktoré vám poskytnú oddych od ruchu alebo výhľad na celé okolie.

V článku sa dozviete aj: ktoré miesta sú vhodné na celodennú turistiku;

ktorý zámok je považovaný za jeden z najpôvabnejších v meste;

čo nevynechať, ak náhodou zablúdite na pražský Smíchov;

kde nájdete kus českej histórie bez toho, aby ste sa museli pretláčať davom ľudí.

Oáza pokoja

Najčastejšie sem smerujú kroky milovníkov turistiky a horolezectva. Toto skalnaté údolie však pôsobí príjemne aj pre tých, ktorí turistické topánky obúvajú len výnimočne. Na miesto pretkané legendou o Šárke a Ctiradovi vedú električky s číslami 20 alebo 26.

Po turistických značkách sa môžete dostať do Nebušic, Zlatnici, Vízerku alebo Jenerálku. Nech už sa rozhodnete vydať ktorýmkoľvek smerom, na konci svojej cesty budete šťastní a bez problémov sa mestskou hromadnou dopravou odveziete späť do centra.

Ak si netrúfate na celodennú turistiku, určite to nie je dôvod, prečo Divokú Šárku vynechať. Môžete sa vydať na romantický „výstup“ na jeden z kopcov, ktorý sa nachádza priamo nad vodnou nádržou Džbán. Odtiaľ sa vám naskytne nádherný výhľad na okolitý les aj mesto. A po turistickom zážitku si venujte ešte jeden, v podobe návštevy jedného z miestnych rodinných podnikov – Libockého pivovaru.

Očarujúca Trója

Trójsky zámok je tak záhadný a očarujúci ako večné mesto, ktoré mu bolo inšpiráciou. Je totižto zrkadlom rímskych vil. Počas hlavnej sezóny tu Galéria hlavného mesta Prahy usporadúva výstavy.

Aktuálne vám jeho návšteva ponúkne „iba“ pohľad zvonka a prechádzku po záhradách. Tie sú však považované za jedny z najkrajších v Prahe a odraz jesenných slnečných lúčov tento pocit ešte viac upevňuje.

V strede veľkomesta sa ponúka prechádzka s výhľadom na vinice. Záhrada je známa kruhovým labyrintom, ktorý dotvárajú ovocné stromy. Aj keď ich listy sú už opadané, keďže jeseň pokročila, nič to nemení na fakte, že ich kompozícia je očarujúca a poskytuje pokoj, ktorý vás nabije energiou na ďalšie dobrodružstvá.

Výlet údolím

Jeden z najmenej známych kútov Prahy pre turistov, Draháňské údolie sa tiahne popri pravom brehu Vltavy a Drahanskom potoku. Ako vstupný bod si určite vyberte konečnú zastávku autobusu číslo 162 – Dolní Chabry. Tu sa ešte pred vstupom na žltú značku môžete pokochať históriou pravekého osídlenia.

Či už sa rozhodnete pre prechádzku alebo si požičiate bicykle a vydáte sa po cyklotrase, určite svoj nápad neoľutujete.

Svoju cestu si naplánujte tak, aby ste do zotmenia stihli prejsť popri čističke odpadových vôd, kde sa počas slnečných dní vyhrievajú korytnačky, ktoré sem kedysi niekto vypustil. A vynechať by ste nemali ani pohľad na okúzľujúci mlyn zo 14. storočia, ktorý stojí uprostred aleje z vŕb.

Usadlosť na kopci

V okolí Vily Bertramky akoby zastal čas. Miesto, kde Wolfgang Amadeus Mozart zložil jednu zo svojich najznámejších opier Don Giovanni aj dnes obklopuje krásny park s fontánou a bustou známeho skladateľa.

Vila vznikla ako pôvodná osadlosť vo vinici uprostred polí, lesov, obklopená potokom a rybníkmi. Neskôr ich nahradil anglický park. Za návštevu stojí aj kvôli malebnému altánku, ktorý sa týči na kopci alebo bazénu celoročne obklopenom kvetmi.

Návštevníci sa však môžu dostať aj na prehliadku interiérov. Často sa tu konajú umelecké výstavy alebo rôzne prednášky. Dostanete sa sem jednoducho – električkami číslo 9, 10, 15 alebo 16. Zo zastávky Bertramka je to približne 7 minút. A nie, Vila Bertramka nie je slávnou vilou Karla Gotta. K tej sa však odtiaľto dostanete za necelých 15 minút. Neďaleko sa nachádza aj lanovka Mrázovka, ktorá vás zadarmo dopraví do reštaurácie v jednom z hotelov, medzi ktorými jazdí.

Raj uprostred Prahy

Mestská časť Žižkov ponúka veľa príležitostí na neobyčajné vyžitie a strávenie voľného času. Nie je to len Žižkovská veža, ako si množstvo ľudí myslí. V jej srdci sa rozkladá park Rajská záhrada, ktorá je vhodná a otvorená pre každého.

Nie je to aktivita na celý deň, no rozhodne stojí za to, aby ste ju neobišli. Kaskádovitý park je plný stromov, zelene, kvetov. Dopĺňa ho jazierko, pieskovcové schody a umelá horská bystrina. No a na samom vrchu stojí altánok.

Rozhodnite sa – môžete len prejsť, zašportovať si alebo si posedieť vonku pri káve a občerstvení. Odtiaľto navyše prejdete aj do Riegrovych sadov, odkiaľ sa vám ponúkne jeden z najkrajších výhľadov na stovežatú.

Česká história ako na dlani

Ak vás láka česká história, no zároveň vás odrádzajú davy turistov, lepšie miesto ako Vrch Vítkov zrejme nenájdete. Akýkoľvek spoj si zvolíte, všetky vás nechajú pod kopcom, takže kúsku turistiky sa nevyhnete.

Na svahoch počas vlády Karola IV. vysadili vinice, Ján Žižka a jeho husitské vojská tu zvíťazili nad križiakmi. Po prvej svetovej vojne tu postavili pamätník Národného oslobodenia a s druhou svetovou vojnou sem prišiel aj Wehrmacht, ktorý priestory využil na zriadenie skladov.

Vítkov so sochou Jána Žižku na koni a s pamätníkom v pozadí i dnes pripomína slávnu históriu Česka. Ak vás aj nezaujímajú dejiny, jeden veľmi dobrý dôvod stále existuje. Z námestia budete mať Prahu ako na dlani. V blízkosti navyše nájdete napríklad aj Žižkovské divadlo Járy Cimrmana alebo najstarší hostinec na Žižkove – U Slovanské lípy.

Prvorepublikový klenot Havlových

Zrejme neexistujú známejšie terasy ako tie Barrandovské, i keď názov je trochu zavádzajúci. V skutočnosti ide o funkcionalistickú vyhliadkovú reštauráciu, ktorá sa stala miestom pre stretnutia pražských umelcov aj politikov.

Avšak kým za prvej republiky rozkvitala, s druhou svetovou vojnou sa vyhliadková veža používala ako protiletecká ochrana. No a od roku 1948 začal celý objekt chátrať. Aktuálne prechádza rozsiahlou obnovou a do konca roka 2024 by mala byť slávna reštaurácia s vyhliadkou znovuotvorená.

Ak sa do Prahy chystáte už teraz, určite nezúfajte. K Barrandovským terasám sa dá dostať aj napriek rekonštrukciám. Za tú cestu ďalej od centra to určite stojí, aspoň kvôli pohľadu na Prahu a návšteve Barrandovských štúdií. Do ich blízkosti vás dopraví električka číslo 5.

Ako z románu

Posledným na našom zozname miest, ktoré by ste nemali pri návšteve Prahy vynechať, je rozhľadňa Cibulka. Vyšliapať pár schodov rozhodne stojí za to. Naskytne sa vám výhľad na les, ktorý sa tiahne naprieč celou Prahou. Akoby ste ani neboli v hlavnom meste.

Veža, ktorá má podobu hradnej zrúcaniny je síce umelá, no jej okolie vás natoľko pohltí, že to rozhodne nebudete brať ako mínus. V blízkosti sa nachádza jazierko so sochou, rozsiahli anglický park a ďalšia vyhliadka. Pri jej návšteve dostanete aj odborný výklad.

Turistika na Cibulce je len o prírode, oddychu od mestského ruchu a načerpaní síl. Privezie vás sem autobus číslo 123 a vysadí vás rovno pred vstupom do lesa. A jedným z bonusov tohto výletu je aj neďaleký podnik Restaurace u Tenisu.