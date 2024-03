Pozreli sme sa na nutričné skóre obľúbených tovarov: Tieto sladkosti ho mali najhoršie, výsledky vás možno prekvapia

Nakupovanie v potravinových reťazcoch sa môže pre bežných ľudí zdať čoraz komplikovanejšie. Minimálne v prípade, ak výber položiek vo vašom nákupnom košíku selektujete podľa kvality ich zloženia. Prehľad v čoraz väčšom sortimente na obchodných pultoch by malo uľahčiť takzvané nutričné skóre. Podľa jeho hodnôt ľahko zistíte, či tovar, ktorý si práve kupujete, patrí medzi tie zdravšie, alebo naopak. Problematika sa však nedá globalizovať, poďme sa na to spoločne pozrieť.

Základy nutričného skóre boli položené tímom odborníkov pod vedením profesora Mika Raynera na Oxfordskej univerzite. Ako informuje portál Quark, systém Nutri-Score bol vyvinutý práve preto, aby nakupujúci mali k dispozícii objektívne, zrozumiteľné a vedecky podložené informácie o výživovej hodnote výrobkov. Medzi prvé krajiny, ktoré túto myšlienku podporili, bolo v roku 2017 Francúzsko a neskôr sa pridali aj ďalšie štáty Európskej únie.

Na niektorých výrobkoch už nutričný semafor nejaký čas nájdu aj slovenskí spotrebitelia. Nutri-Score je v skratke doplnkové a dobrovoľné označovanie výživových hodnôt. Aplikuje sa na prednú stranu obalu vo forme jednoduchej a viditeľnej farebnej stupnice (zelené A – najzdravšie zloženie, červené E – menej priaznivé zloženie).

Ako sa nutričné skóre počíta?

Ako sme už v úvode článku naznačili, samotné skóre sa počíta pomocou stanoveného algoritmu, čo potvrdzuje na svojom webe aj Nestlé.cz. Tento algoritmus bol vyvinutý medzinárodnými nezávislými odborníkmi a hľadí na podiel živín, ktoré rozdeľuje podľa toho, akým spôsobom na ľudské telo vplývajú.

„Základom pre výpočet je podiel živín, ktoré sú v našej strave dôležité – množstvo vlákniny, bielkovín, a tiež podiel ovocia, zeleniny, orechov a strukovín, a podiel živín, ktoré sú vnímané menej pozitívne, ktorých príjem v našej strave by sme si mali strážiť – nasýtené mastné kyseliny, cukor a soľ a množstvo energie,“ upresnilo Nestlé.

Primárnym cieľom síce je spotrebiteľom uľahčiť výber potravín počas nákupu a motivovať výrobcov k produkcii zdravších pochutín, no nebolo by úplne správne problematiku zovšeobecňovať. Potraviny, ktoré sú označené horším nutričným skóre, nemusia byť nutne zdraviu škodlivé a neznamená to, že sú zlé, ba dokonca nebezpečné. Ide iba o to, aby ste ich konzumáciu vykonávali v rozumnom množstve a v rámci vyváženej zdravej stravy.

Práve zovšeobecňovanie algoritmom prekáža niektorým krajinám, ako je napríklad aj Taliansko. Podľa portálu Fitclan by totiž ich oleje či tradičné syry mali pre vysoký podiel tukov negatívne skóre. Z rôznych fór či diskusií na sociálnych sieťach vyplýva, že semaforom sa začali riadiť aj mnohí slovenskí nakupujúci, ktorí takto selektujú to, čo si do nákupného košíka vložia. My sme sa teda rozhodli pozrieť, ako vyzerá označovanie pochutín v praxi a ako obstáli najznámejšie značky.

