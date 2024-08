Povinná vojenská služba na Slovensku? Kaliňák má jasnú predstavu, takto by to mohlo v bezpečnostných zložkách fungovať

Vláda v žiadnom prípade nechce ísť cestou opätovného zavedenia povinnej vojenskej služby. V diskusnej relácii televízie Ta3 V politike to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Reagoval tak na otázku týkajúcu sa toho, aké má jeho rezort plány ohľadom povinnej vojenskej služby.

Skonštatoval, že vojenský konflikt na Ukrajine vytvára tlak na zvyšovanie obranyschopnosti, pripustil tiež, že bezpečnostné zložky sú dlhodobo poddimenzované. Uviedol, že smerujú skôr k vytvoreniu národnej brigády tvorenej dobrovoľníkmi. Tá by mohla fungovať na podobnom princípe ako aktívne zálohy, ktoré ale podľa ministra obrany nikdy neboli otvorené pre všetkých.

Kaliňák vysvetlil, že predstava je taká, že výcvik by mohol byť dva týždne v roku, ktoré by štát mohol kompenzovať finančne. V stave vojnového konfliktu by sa mohli členovia brigády venovať ochrane strategických objektov, v mieri by napríklad mohli pomáhať pri prírodných katastrofách. Konkrétny návrh by chcel šéf rezortu obrany dostať do parlamentu do konca roka.