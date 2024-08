Motoristi, máme pre vás dobré správy: Tankujeme lacnejšie ako pred rokom, takýto vývoj sa predpokladá v najbližších dňoch

Benzíny a nafta by mohli v najbližších dňoch na slovenských čerpacích staniciach ešte zlacnieť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, stále tankujeme lacnejšie ako pred rokom. Zmena by mohla nastať v jeseni.

„V horizonte nadchádzajúcich dvoch týždňov, by mohli ceny na našich čerpacích staniciach poklesnúť, najmä pri benzíne, čo by potvrdilo výnimočnosť tohto leta z pohľadu sezónnosti, kedy tankujeme za celé leto v priemere o 7 % lacnejšie ako pred rokom. Jeseň však zatiaľ vyzerá skôr v prospech vyšších priemerných cien palív, avšak rôznorodosť faktorov nateraz nedáva vyššiu istotu predikcie. Až ekonomický vývoj USA, Európy a Číny, udajú smer cenám ropy a následne aj vývoju cien pohonných hmôt,“ uviedol Boháček.

Aj v predposledný augustový týždeň, sú domáce ceny benzínu stále najvyššie v porovnaní s okolitými krajinami a dokonca tankujeme priemerne drahšie ako v Rakúsku. Najviac vieme na benzíne spomedzi okolitých krajín ušetriť v Česku a v Poľsku (8 resp. 7 centov na liter). Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov s výnimkou Česka, kde na litri ušetríme stále približne 4 centy.

Ak by sme sa aktuálne rozhodli na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu v Maďarsku za 1,55 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sú ceny benzínu iba o 2 centy vyššie ako u nás. Menej výhodné to bude pri tankovaní nafty, ktorej cena je v cieli vyššia v priemere o 8 centov.

Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie stále až na cieľ, kde vieme na natankovaní benzínu, ale aj nafty pohodlne ušetriť v priemere 21 centov. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať benzín v Rakúsku a naftu opäť raz doma. V Taliansku sa totiž ceny udržiavajú v priemere o 24 centov vyššie, ako u nás,“ podotkol Boháček.