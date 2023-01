Poučte sa z chýb ostatných a určite ich nepozerajte: Toto je 10 najväčších filmových sklamaní roka 2022

Rok 2022 priniesol množstvo dlho očakávaných snímok do kín aj na streamovacie platformy. Niektoré divácke očakávania splnili, iné boli, pravdupovediac, sklamaním. A čo neprekvapí, videli sme aj niekoľko prepadákov a nevyužitých potenciálov.

Tak, ako rôznorodé sú naše prechádzajúce rebríčky filmov a seriálov, ktoré nás v roku 2022 zaujali najviac, rovnaký je aj ten nasledujúci rebríček. Tentokrát sme dali dohromady desiatku filmov, ktorým všetci verili, že uspejú a prekvapia kvalitou, no napokon boli sklamaním.

Jurský svet: Nadvláda/Jurassic World: Dominion (55 %)

Áno, drvivá väčšina fanúšikov Jurského parku neverila, že by posledný diel novodobej trilógie mohol prekvapiť kvalitou. Niektorí však tajne dúfali, že áno. Obzvlášť po návrate troch hlavných hereckých hviezd z prvého filmu Stevena Spielberga. Ani Sam Neill, Laura Dern či Jeff Goldblum ale film Jurský svet: Nadvláda zachrániť nedokázali.

Príbeh posledného filmu sa odohráva 4 roky po zániku ostrova Isla Nublar, ktorý bol pôvodným domovom oživených jurských predátorov. Tí sa ale medzitým začali kontrolovane aj nekontrolovateľne rozmnožovať, v dôsledku čoho si ľudstvo muselo zvyknúť na ich prítomnosť v našom ekosystéme.

Moonfall (49 %)

Známy režisér rôznorodých sci-fi katastrofických filmov Roland Emmerich sa v roku 2022 predviedol na plátnach kín s ďalším stupídnym nápadom. Po tom, čo v snímke Deň potom (Day After Tomorrow) zaplavil a zamrazil New York City, vo filme 2012 nechal zničiť celý svet, sa v jeho nedávnom počine o slovo prihlási hrozba z vesmíru. A nie hocijaká.

Neznáma sila vo filme Moonfall vychýlila Mesiac z obežnej dráhy a vyslala ho smerom na planétu Zem. Do kolízie zostávajú len krátke týždne, počas ktorých sa to na Zemi bude doslova topiť v rôznorodých prírodných katastrofách. Ničivé záplavy, vlny cunami, zemetrasenia a požiare sú len začiatkom. Svet stojí na pokraji zničenia a len jedna žena zrejme pozná kľúč, ako zánik ľudstva zvrátiť. V hlavných úlohách sa predstavili Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peňa a ďalší. Veríme, že to už oľutovali a nabudúce si účasť na niečom takomto dobre rozmyslia.

Pinocchio (48 %)

Tak tomuto sa hovorí naozaj krok vedľa. Film, ktorý sa nepodarilo zachrániť ani skúsenému režisérovi Robertovi Zemeckisovi, ani Tomovi Hanksovi v hlavnej úlohe rezbára Geppetta.

Disney už dlhodobo prerába svoje slávne a úspešné animované filmy do hranej podoby. V tomto prípade to ale aj napriek všetkým snahám nevyšlo.

Príbeh Pinocchia, dúfame, predstavovať netreba. V predvianočnom období uviedol svoju variáciu a s pútavejšou animáciou aj vizionársky režisér Guillermo del Toro a vyšlo to na výbornú. Ak si teda vybrať Pinocchia, radšej zájdite na Netflix ako na Disney+.

Neobyčajný svet/Strange World (47 %)

Aj do tohto animáku štúdio Disney vkladalo veľké nádeje. Stačilo ale len pár dní uvedenia v kinách a bolo jasné, že veľa vody nenamúti. Podobná vec sa stala aj po uvedení na streamovacej platforme Disney+.

Neobyčajný svet predstavuje legendárnu rodinu prieskumníkov, ktorá sa snaží preletieť cez neprebádaný, zradný a predovšetkým podivný svet. Sprevádza ich pestrá posádka obrovskej vzducholode, prefíkaný tvor Fľak a trojnohý pes.

Morbius (47 %)

Táto komiksovka s Jaredom Letom v hlavnej úlohe mala premiéru absolvovať ešte v roku 2020, kvôli pandémii ale bola neustále presúvaná, až sme sa jej napokon dočkali na jar tohto roku. Štúdio Sony, ktoré snímku vyrobilo, neustále tvrdilo, že má v rukáve silné komiksové eso, pravdou ale bol presný opak. Morbius viac než pohorel a mnohí tento film označujú za najhorší komiksový film dekády.

Doktor Michael Morbius trpí vzácnym a smrteľným ochorením krvi. S úmyslom zachrániť ostatných, ktorým hrozí rovnaký osud, sa Michael rozhodne k zúfalému a riskantnému kroku. Zdanlivý úspech prinesie liek, ktorý je však nebezpečnejší než samotná smrteľná choroba, pretože z liečiteľa sa stáva lovec.

Podpaľačka/Firestarter (45 %)

Podarilo sa vôbec niekedy kvalitne spracovať na filmové plátna príbehy z pera Stephena Kinga? Nuž, veľa ich nie je a tohtoročná novinka Podpaľačka k nim rozhodne patriť nebude.

10-ročná Charlie sa od narodenia s rodičmi neustále sťahuje z miesta na miesto. Nomádsky spôsob života ju neskutočne rozčuľuje, ale rodičia netušia, ako inak ju ochrániť. Charlie je totiž „iná“. K podpaľovaniu vecí nepotrebuje zápalky ani zapaľovač. Stačí, keď sa rozhodne, že majú horieť.

Halloween končí/Halloween Ends (44 %)

Keď v roku 2018 režisér David Gordon Green doručil do kinosál reboot kultového hororu Halloween, ktorý bol vlastne priamym pokračovaním pôvodného filmu z roku 1978, vyzeralo to tak, že sľubovaná nová trilógia bude perfektná. Potom ale v roku 2021 prišiel plánovaný Halloween zabíja (Halloween Kills) a bolo jasné, že všetko je v ťahu.

Halloween končí uvedený tento rok to mal všetko ukončiť. Stalo sa tak a nám nezostáva nič iné, len dúfať, že Michael Myers už nikdy nijak neožije. A vlastne ani značka Halloween, ktorú prakticky každé ďalšie pokračovanie (celkovo je v tejto frančíze 13 snímok) ešte viac podkopávalo a pochovávalo.

After: Puto/After Ever Happy (40 %)

Štvrtý diel romantickej ságy začína presne tam, kde predchádzajúci diel skončil. V Londýne na svadbe Hardinovej mamy. S šokujúcim odhalením toho, kto je jeho otec, sa Hardin zmieriť nedokáže a začína sa prepadať do temnoty svojej duše a útechu hľadá aj v alkohole. Tessa odchádza naspäť do Ameriky a potom, čo aj ju samotnú postretne osobná tragédia, Hardin prichádza, aby jej podal pomocnú ruku. Je už ale príliš nevyspytateľný a boj s vlastnými démonmi ho pohltil natoľko, že situáciu len zhorší a ich krehký vzťah dovedie až na samotnú hranu.

Pýtate sa, ako je možné toto všetko vtesnať do 95 minút? Nuž, dá sa, ale veľa kvalít od toho potom netreba očakávať. Aj samotná knižná predloha má svojich priaznivcov a odporcov, v prípade filmového spracovania je ale viac tých, ktorí toto celé nechápu a nechcú chápať.

Jednotlivé filmy vznikajú zrejme najmä preto, aby mohli obsadzovať miesta v rebríčkoch medzi najhoršími filmami.

Arthur: Prekliatie/Arthur, malédiction (34 %)

V prípade tohto filmu to vyzeralo viac ako nádejne, ale napokon motyka taktiež nevystrelila.

Hlavným hrdinom tohto filmu je Alex, ktorý je už od detstva fanúšikom filmu Arthur a Minimojovia. Na svoje narodeniny ho jeho najlepší priatelia prekvapia a vezmú do domu, kde sa celý film nakrúcal. Nikto z nich ale netuší, že ide o zlovestnú a smrteľnú pascu. Z detského sna sa tak čoskoro stáva hrozná nočná mora.

V lete ti poviem, ako sa mám (34 %)

Duo Marta Ferencová a Eva Twardzik Urbaníková, ktorá zároveň napísala aj knižnú predlohu, netreba predstavovať najmä nežnejšiemu pohlaviu. Tieto dve dámy už na plátna kín priviedli nejednu romantickú komédiu, pričom každá z nich príliš kvalitami neprekypuje, no paradoxne svoju fanúšikovskú základňu majú.

Tohtoročná slovensko-česká komédia je však s hodnoteniami na tom najhoršie. Opäť raz milión postáv, kde každý s každým niečo rieši, plno trápnych vtipov, pokus o nádych romantiky a herci, ktorí stvárňujú akože iné postavy, ktoré sa ale správajú rovnako ako v predchádzajúcich hraných evitovkách.