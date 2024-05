Postreleného premiéra previezli na nosidlách: Do Banskej Bystrice ho dopravil vrtuľník, k nemocnici ho niesli zdravotníci

Útočníkom, ktorý vystrelil na premiéra Roberta Fica, by mal byť 71-ročný muž Juraj C. z Levíc. Fico by sa mal podľa úradu vlády nachádzať v život ohrozujúcom stave.

‼️ Robert #Fico was taken to hospital in Banská Bystrica after an assassination attempt pic.twitter.com/4XzmbU8wAJ — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Aktuálne by sa mal nachádzať v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, kam ho previezli vrtuľníkom na urgentný príjem. Na fotkách agentúry TASR je vidieť, ako ho zdravotníci prenášajú na nosidlách. Jeho zranenia vidieť nebolo.