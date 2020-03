Posmrtný život očami tvorcu oceňovaného Kanclu: Seriál The Good Place vás v týchto dňoch vytrhne z reality

Vo svete televíznej zábavy existuje mnoho seriálových námetov, ktoré vás v týchto dňoch dokážu doslova vytrhnúť z reality. Čo tak optimizmom nabitý komediálny seriál o živote po smrti, ktorý je plný bizarných scén a pri sledovaní máte pocit, že scenáristi pri jeho tvorbe museli brať (minimálne) ľahké drogy? Presne to vyžaruje z nedávno ukončeného seriálu s názvom Dobré miesto.

Každý z nás sa istotne neraz zamyslel nad tým, čo nás čaká po smrti. Existuje Boh, peklo alebo niečo medzi tým? To sú otázky, na ktoré ani vedci nepoznajú dostatočne presné odpovede, preto nám všetkým v týchto témach zostáva spoliehať sa na vlastnú fantáziu. A ak nie na tú vlastnú, tak aspoň na fantáziu spisovateľov či tvorcov filmov, seriálov a rôznych ďalších umelcov.

Tému posmrtného života si na paškál vzal aj televízny tvorca Michael Schur, ktorého mnohí poznajú ako scenáristu úspešnej americkej verzie komediálneho seriálu The Office. Ten sa v roku 2016 rozhodol (po úspechu ďalších jeho projektov ako Parks and Recreation či Brooklyn 99, na ktorých sa taktiež scenaristicky podieľal) ozvať s vlastným dielkom Dobré miesto (The Good Place). A chvály ho opäť neminuli.

Bizarný námet, ktorý funguje

Námet zrejme spočiatku nebude všetkým pochuti a je pravda, že na jeho strávenie bude potrebných veľa sebazaprení. To je ale Schurov (fanúšikom dobre známy) rukopis, ktorý každé dielo najskôr bizarne uvedie a na štýl samotný si treba zvyknúť. Po úvodných pár epizódach Dobrého miesta tak už budete naladení na autorovu vlnu bizarného humoru a všetko, čo sa v seriáli udeje, budete vnímať bez akýchkoľvek problémov.

Dobré miesto je komediálnym seriálom, ktorý sa (ako sme už načrtli vyššie) zaoberá témou života po smrti – len tak trošku z iného uhla pohľadu. Ide o to, že tak, ako nám vždy naši rodičia hovorili, že ak budeme viesť dobrý život, tak po smrti máme rezerváciu na nebeskom lôžku istú. Ak sme naopak boli celý život zlí, končíme tam dole. S tým, čo je medzi nebom a Zemou sa skrátka nepočíta, pretože tam sú len zblúdilé duše, ktoré sa nevedia rozhodnúť, kde chcú svoj posmrtný život stráviť. Vráťme sa ale naspäť k seriálovému námetu geniálneho Michaela Schura.

Tak, ako nás to učili rodičia, aj v prípade Dobrého miesta sa osoby tam hore neustále na živých ľudí pozerajú a prideľujú im určitý kredit. Ak jednotlivec konal počas života dobro, počet jeho bodov bol dostatočne vysoký a on sa tak dostal na Dobré miesto. Ak bol jeho život plný zla, končí tam dole. Mocnosti na Dobrom a ani na Zlom mieste sa za žiadnych okolností nemýlia. Matematický vzorec je presný ako hodinky a nikdy nesklamal. Teda pokým neumrela hlavná hrdinka Eleanor (hrá ju milá Kristen Bell známa aj ako Veronica Mars).

Zlí ľudia v nebi

Tá sa na Dobré miesto dostala po tom, čo zahynula pri zohnutí sa po spadnutú fľašu chľastu, pri čom ju nešťastnou náhodou zrazili nákupné vozíky v supermarkete. Podľa vedúceho Dobrého miesta Michaela (toho hrá Ted Danson) bola Eleanor prototypom skvelého človeka, ktorý v živote nič zlé nespravil a jej sociálny kredit je na najvyššej úrovni, a preto neexistuje dôvod, prečo by v nebi nemala byť. Zoznámi ju s jej spriaznenou dušouu a ukazuje jej nádhery posmrtného života v nebi. Problém však nastane, keď sa Eleanor ešte v deň príchodu svojej spriaznenej duši prizná, že Nebo a ich výpočty sa museli pomýliť, pretože ona bola kýmkoľvek, len nie tým, za koho ju všetci majú. Nastala teda vážna chyba a ona zaujala miesto nejakého dobráka, ktorý namiesto nej skončil v pekle. Čo s tým?

To je otázka, na ktorú sa snažíme prísť počas 13 epizód prvej série. Eleanor sa svojho miesta vzdať nechce, pretože podľa toho, čo počula, to na Zlom mieste sú obrovské muky pre každú jednu mŕtvu dušu. Za zlú sa nepovažuje a chce si tak svoju miestenku na Dobrom mieste poistiť. Chce sa naučiť byť dobrým človekom a jej mentorom má byť jej spriaznená duša Chidi (hrá ho William Jackson Harper), ktorý počas života učil etiku a filozofiu na škole. Či sa jej to podarí, zistíte sami.

Originalita celého námetu spočíva v tom, že využíva suchý humor (typický skôr pre britskú tvorbu), ktorý sa spočiatku nemusí páčiť každému divákovi. Nechýbajú ani groteskné vykreslenia nebeských (i pekelných) ideálov či situácie, ktoré naozaj nečakáte. A ak si budete myslieť, že tvorcovia už naozaj ukázali strop všetkého, v nasledujúcej epizóde vás presvedčia o tom, ako veľmi sa mýlite.

Skvelé hodnotenia aj nominácie na prestížne ceny

Dobré miesto zbiera jednu chválu za druhou, má (tak ako každý seriálový projekt) silnejšie a slabšie epizódy, rozhodne je ale niečím, čo si zaslúži vašu pozornosť. Aj keď totiž v podstate rozpráva o smutnej téme, je nabitý pozitivizmom od začiatku do konca a v týchto dňoch vás dokáže vytrhnúť z reality, ktorej musíme čeliť. Prekážať vám nebudú ani prehnané a miestami afektované herecké výkony, ktoré pri komediálnych seriáloch môžu niekomu prekážať. V prípade Dobré miesta sú ale doslova žiadané a sú srdcom celého seriálu. Rovnako tak ako aj postavy. TOtiž zatiaľ, čo v iných seriáloch vám jedna alebo dve možno lezú na nervy, v tomto prípade si obľúbite každú jednu z hlavných aj vedľajších.

O úspechu a obľube svedčia aj pozitívne hodnotenia naprieč filmovými webmi. Na ČSFD mu užívatelia udelili hodnotenie 80 %, na IMDb získalo Dobré miesto 8,2 boda z 10, na Metacritic svieti taktiež chvályhodných 78 bodov zo 100. Za zmienku určite stoja aj nominácie na prestížne televízne ocenenie Emmy Award.

Pokiaľ teda patríte k fanúšikom netradičných námetov, ktoré pripomínajú počiatky tvorby legendárneho Tima Burtona (miestami je to naozaj tak bizarné§), máte radi čierny humor a chcete sa naladiť na inú vlnu počas aktuálnych karanténnych opatrení, Dobré miesto vás so svojimi 50 epizódami dokonalo zabavia.

Dobré miesto / The Good Place Počet epizód: 50 (4 série) Minutáž: 20 – 45 minút Tvorca: Michael Schur V hlavných úlohách: Kristen Bell, Ted Danson, Manny Jancio, Tiya Sircar, William Jackson Harper, Leslie Grossman a ďalší.

Seriál Dobré miesto (The Good Place) nájdete na streamovacej službe Netflix v pôvodnom znení s českými titulkami.