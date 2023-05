Porovnali sme platy vo veľkých potravinových reťazcoch: Môžete si zarobiť pekné sumy, takéto sú rozdiely medzi regiónmi

Kým v minulosti nepredstavovala práca vo veľkých potravinových reťazcoch veľké lákadlo, s vývojom doby a príchodom nových „hráčov“ sa transformuje aj táto pracovná oblasť a výška príjmov v nej. Medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku v tomto odvetví patria Billa, Lidl, Tesco a Kaufland. Práve týchto štyroch predajcov sme sa rozhodli porovnať.

V článku sa dozviete: aké benefity ponúkajú reťazce slovenským zamestnancom;

kde si brigádnici zarobia najviac;

aké sú platové rozdiely medzi regiónmi;

na ktorej pozícii si človek vie zarobiť aj 2-tisíc eur.

Oceňovaní zamestnávatelia

Prácu inzerujú spomínaní štyria zamestnávatelia ako na svojich domovských weboch, tak aj na portáli Profesia.sk, z ktorého sme pri tvorbe tohto článku vychádzali. Ak nahliadneme k zverejneným ponukám, vyskočia na nás pomerne podobné lákavé bannery, ktoré sľubujú široké spektrum zamestnaneckých výhod, stabilné pracovné prostredie, ale aj rôzne slovenské, či dokonca európske ocenenia.

V kategórii Obchod a služby na webe Najzamestnávateľ za rok 2022 obsadili prvé tri priečky Lidl, Tesco a Kaufland. Určite to istým spôsobom odráža aj pozitívny trend, ktorý v tejto oblasti badáme čoraz viac. Nakoľko tieto reťazce využíva prakticky každý z nás, obraz o vizuálnom, obsahovom a cenovom zložení jednotlivých obchodov nie je potrebné bližšie špecifikovať. Ako to ale vyzerá v zamestnaneckej sfére?

Pracovné benefity

Pri študovaní pracovných benefitov u jednotlivých zamestnávateľov sme nepostrehli žiadne zásadné rozdiely. Tam, kde je to možné, majú zamestnanci nárok na Multisport kartu (okrem Billy, pri jej inzerátoch to uvedené nie je), ale prakticky všetci ponúkajú benefity pri narodení dieťaťa a pri životnom jubileu. Nechýba ani zľava na nákup u daného obchodníka a jeho partnerov, ale tiež takzvaný referral program, kde dostanete peniaze za to, že do zamestnania niekoho odporučíte.

Pochopiteľne, dodatočné benefity nad rámec zákona sa môžu líšiť aj v závislosti od konkrétnej pozície v danom reťazci. V globále však môžeme hovoriť o podobnom nastavení u všetkých štyroch zamestnávateľov, v ktorom nebadáme veľké rozdiely a je tak na každom, aká škála benefitov je pre neho zaujímavá. Pri Lidli je zaujímavé, že zamestnanci si môžu zo škály výhod zvoliť sami to, o čo majú záujem.

Najvýraznejšie sú platové rozdiely v regiónoch

Pochopiteľne, drvivú väčšinu ľudí pri nástupe do novej práce zaujíma finančné ohodnotenie. V tomto smere už medzi obchodmi vidíme výraznejšie rozdiely a okrem jednotlivých zamestnávateľov je rozdiel badateľný tiež medzi jednotlivými regiónmi. Pri našom porovnaní sme sa zamerali predovšetkým na 3 druhy zamestnancov – brigádnici, pracovník na predajni (predavač) a vedúci pracovník.