Popri fajčení trávy zarobili milióny predajom zbraní a munície americkej vláde. Dvaja mladíci geniálne oklamali systém

Pri niektorých filmových dielach je dobré si uvedomiť, že ide len o prácu štábu, kamier a hercov. Viaceré príbehy sú totiž až príliš nepredstaviteľné a v reálnom svete nezrealizovateľné. A potom je tu prípad dvoch amerických mladíkov Diveroliho a Packouza, ktorých skutočné činy si zaslúžili aj kvalitné filmové spracovanie.

Dokážete si predstaviť, že americká vláda roky podpisovala kontrakty na dodávku zbraní a vojenskej munície od nepreverenej firmy dvoch mladých chlapcov? Presne toto sa pred rokmi stalo. A aby toho nebolo málo, Efraim Diveroli aj David Packouz mali počas celého biznisového rozkvetu veľmi pozitívny vzťah k drogám.

Základnou otázkou však v príde týchto pánov ostáva, ako sa z dvoch neskúsených mladíkov stali svetoví obchodníci so zbraňami, ktorým americká vláda zverila kontrakt v hodnote 300 miliónov dolárov.

Formovanie spoločnosti AEY

Efraim Diveroli, ktorého vo filmovom spracovaní perfektne stvárnil Jonah Hill, začal podnikať s armádnym vybavením už ako pätnásťročný. V roku 2001 prišiel do Miami a s peniazmi od finančných partnerov začal vďaka klamstvám a skvelému talentu presvedčiť iných ľudí budovať svoje impérium.

V roku 2005 sa k firme pridal David Packouz, s ktorým sa Diveroli poznal ešte z detských čias. V jednoizbovom apartmáne tak začal Efraim (19) a David (23) zháňať vládne zákazky na dodávanie zbraní a munície, čo im postupne začalo vynášať nemalé zisky.

Ako je však možné, že sa dvaja užívatelia drog dostávali k armádnym informáciám? V tej dobe totiž fungovala tzv. Bushova administratíva, ktorá prinútila americkú vládu odstrániť šancu na zbrojársky monopol najväčších firiem. Inými slovami, vláda musela poskytnúť zoznam armádnych objednávok a zákaziek úplne každému od tej najmenšej firmy až po overeného dodávateľa.

A presne tou najmenšou firmou bola AEY. Akronym zložený z prvých písmen krstných mien Diveroliho a jeho súrodencov (Aaron, Efraim, Yeshaya, pozn.) sa začal stavať medzi najaktívnejšie firmy na trhu, ktoré sa uchádzali o kontrakty prakticky neustále.

Popularita, financie a talent vyjednávať

David Packouz sa v posledných rokoch viackrát vyjadroval k téme ich spoločného podnikania, pričom zakaždým vyzdvihoval Efraimov neskutočný dar reči. Diveroli postavil na klamstve alebo podvode azda každý jeden kontrakt, ktorý s Packouzom vzali.

“Keď sa snažil dohodnúť podmienky, bol na 100 % presvedčivý. Keď sa však niečo pokazilo, začal sa mu od nervov až triasť hlas. Väčšinou v tom prípade začal do telefónu nariekať, že prevádzkuje veľmi malú firmu, pričom v tej dobe sme mali v banke milióny. Smútil, že ak mu druhá strana odmietne podpísať kontrakt, príde o svoj dom a deti so ženou budú hladovať. Neviem či išlo o psychózu alebo herectvo, ale dokonale som mu to veril,” povedal Packouz pre allthatsinteresting.

Firma sa za prvé roky existencie dostala k veľkým peniazom, z malého bytu sa presťahovali do veľkej kancelárie a dvaja šéfovia začali žiť nadštandardným životným štýlom. Keďže média aj verejnosť vedeli o ich spôsobe zárobku a blahobyte, prischla im prezývka “Zhulení díleri zbraní” alebo tiež “Vojnoví psi”, ktorí zarábali na smrti a utrpení.

Afganská zákazka

AEY sa darilo podľa plánov. Firma mala do konca roka 2006 na konte už takmer 11 miliónov dolárov za približne 150 armádnych zákaziek. Prelom nastal v roku 2007, kedy vyšla na povrch tzv. Afganská zákazka. Americká vláda vyzbrojovala Afganskú armádu vo veľkom, pričom súčasťou kontraktu bolo 100 miliónov nábojov do zbrane AK-47, pušky Dragunov a tiež rakety.

Pre Diveroliho a Packouza to bola životná príležitosť, no problém bol v tom, že ich firma pracovala celé roky takpovediac načierno. Produkty od granátov cez vesty až po tanky zháňali od svojich dodávateľov a kontaktov vo východnej Európe, kde sa po Studenej vojne nachádzalo množstvo opustených muničných skladov.

Firma AEY sa tak uchádzala o afganskú zákazku, pričom ich cena bola nastavená na 300 miliónoch dolárov. Keďže dvaja drogovo závislí mladíci nemali o veľkom svete tohto biznisu nejakú znalosť, ponúkli Pentagonu o 50 miliónov dolárov menej, než druhá najnižšia ponuka. Aj preto s nimi armáda uzavrela dohodu.

Zbavte sa čínskych krabíc

Stále mladí obchodníci sa tak cez albánskeho dodávateľa pustili do plnenia 300-miliónovej dohody. Problém však nastal v momente, keď sa ukázal pôvod nábojov do AK-47. Boli totiž čínske, čo nespĺňalo legálnu cestu dodávania, pretože na Čínu bolo vládou USA uvalené embargo. Za pomoci iných pašerákov tak začali v Albánsku prebaľovať čínsku muníciu z ťažkých škatúľ do ľahších kartónov.

Počas plnenia tejto zákazky sa však ich konkurencii niečo nepozdávalo. Po viacerých obvineniach a návrhoch spustila vláda Spojených štátov sériu vyšetrovaní, ktorej súčasťou bola aj prehliadka kancelárií a bytov Diveroliho, Packouza a ich kontaktných sponzorov.

V pracovnom počítači Davida Packouza dokonca pri prehľadávaní našli email s poznámkou: “Prebaliť čínske náboje, pretože čínsky tovar nebude v Afganistane akceptovateľný.” Mládežnícka chyba, alebo prostá strata kontaktu s realitou, aj takto sa dá opísať chyba, ktorá pochovala biznis AEY.

Precedens pre Pentagon a hudobná kariéra

Po odhalení bola na vládu USA spustená gigantická vlna kritiky, podľa ktorej nie je normálne, že armáda sa bez hĺbkovej kontroly dohodla na 300-miliónovom obchode s mladíkmi z Miami. Bushova administratíva tak rýchlo zmenila stanovy a z Vojnových psov sa stal príklad, ako veľmi môže zlyhať vnútorný systém.

V januári 2011 tak bola dvojica podnikateľov odsúdená za vlastizradu a sprisahanie. Ako píše Rollingstone, Diveroli dostal štyri roky vo federálnej väznici, zatiaľ čo Packouz po dohode o spolupráci s úradmi odišiel “len” so 7-mesačným domácim väzením.

Dnes, po viac než dekáde od súdneho procesu, žije Packouz (39) stále na Floride. Živý sa hudbou, predáva elektronické bicie a dokonca sa aj podieľal na tvorbe filmu War Dogs (2016). Vo filme si tiež zahral bočnú rolu gitaristu v scéne, kedy sa filmový D.Packouz (hrá ho Miles Teller) snaží predať deky v domove dôchodcov.

Diveroli napísal o svojom živote knihu, udal tvorcov filmu War Dogs za nepravdivosť informácií a stále sa točil okolo biznisu so zbraňami. Dnes sa okrem toho venuje aj biznisu vo farmaceutickom prostredí, pričom o akúkoľvek vládnu zákazku sa bude môcť s firmou AEY uchádzať až v roku 2025.