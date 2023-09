Mŕtvoly zneuctil, umyl a pozeral s nimi televízor. Mesiace ich ukrýval pod podlahou, potom sa ich pokúsil spláchnuť

Na prvý pohľad bol Dennis Nilsen celkom obyčajný človek. Ničím nevynikal, ničím na seba nepútal pozornosť, mnohí by ho dokonca označili za nudného. No ukrýval to najtemnejšie tajomstvo. V priebehu niekoľkých rokov brutálnym spôsobom zavraždil 15 mužov. Nový seriál Des, ktorý si môžete pozrieť už 15. septembra na Epic Drama, vám umožní nahliadnuť do mysle jedného z najzvrátenejších sériových vrahov.

V článku sa dozviete aj: aký traumatizujúci zážitok ovplyvnil Dennisa Nilsena;

prečo začal vraždiť homosexuálov;

kto bol jeho prvou obeťou a čo s chlapcom urobil;

vďaka čomu sa ho napokon podarilo dolapiť.

Tento zážitok ho traumatizoval na celý život

Dennis Nilsen sa narodil 23. novembra 1945 v škótskom Fraserburghu. Podľa webu Biography bolo manželstvo jeho rodičov nešťastné. Napokon sa rozpadlo a on sa spolu so súrodencami musel presťahovať k starému otcovi, ktorého však zbožňoval. Žiaľ, jeho milovaný starý otec zomrel, keď mal Dennis len 6 rokov. Neskôr vrah práve touto udalosťou odôvodňoval svoje správanie. Tvrdil, že všetko začalo následkom traumy, ktorú zažil, keď na pohrebe videl mŕtvolu svojho starého otca.

Matka sa o Dennisa nezaujímala, znovu sa vydala a porodila ďalšie 4 deti. Už v mladosti si chlapec uvedomoval, že je homosexuálom, no nepúšťal sa do žiadnych vzťahov, bojoval sám so sebou a s vlastnou sexualitou. Namiesto toho v 16 rokoch narukoval do armády. Stal sa kuchárom, slúžil ako mäsiar v armádnom stravovacom zbore a naučil sa zručnosti, ktoré mu neskôr poslúžili počas päťročného vražedného vyčíňania.

V roku 1972 z armády odišiel a stal sa policajtom, tým ale nebol príliš dlho. Podľa webu All That Is Interesting to ale stačilo na to, aby si vypestoval morbídnu fascináciu mŕtvolami a pitvami. Po tom, ako zanechal kariéru policajta, sa z Dennisa stal náborový pracovník. Okrem toho sa nasťahoval do spoločnej domácnosti s mužom. Aj keď ten popieral, že by bol medzi nimi intímny vzťah, keď v roku 1977 odišiel, Nilsena to zničilo.

Rozhodol sa, že ho už nikdy nikto neopustí

Začal aktívne vyhľadávať stretnutia s mužmi, no zakaždým skončil opäť osamelý. Napokon sa rozhodol, že ho už nikdy žiaden muž neopustí. Každého totiž zavraždil skôr, ako by to stihol urobiť. Neskôr priznal, že s vlastným konaním nebol celkom stotožnený. Čím bol muž, ktorého zavraždil, krajší, tým väčší žiaľ po jeho smrti pociťoval. Ich mŕtve telá ho nesmierne fascinovali, no vraj by bol urobil čokoľvek, len aby ich mohol priviesť späť k životu.

Muži, ktorých si Nilsen vyhliadol, boli často prostitúti, bezdomovci a ľudia, ktorým sa systém a rodina obrátili chrbtom. Alebo jednoducho turisti, ktorí sa ocitli v zlom čase na zlom mieste. Skôr ako ich zabil, spriatelil sa s nimi a ponúkol im jedlo a nocľah, píše The Scotsman. V priebehu 5 rokov bol Dennis schopný do svojho príbytku nalákať a zabiť údajne najmenej 15 až 16 mužov (presný počet jeho obetí sa zistiť nepodarilo). Po dolapení bol prehlásený za najaktívnejšieho sériového vraha Británie.

Nilsenovou prvou obeťou sa podľa Mudrerpedie stal len 14-ročný chlapec menom Stephen Dean Holmes, s ktorým popíjal v bare, no nalákal ho k sebe domov. Keď sa nadránom Nilsen zobudil, uvedomil si, že chlapec od neho čoskoro odíde, čo sa mu vôbec nepáčilo. Začal ho preto škrtiť kravatou. To ale nestačilo, chlapec totiž len upadol do bezvedomia. Vrah tak svoje dielo dokončil tým, že Stephena utopil vo vedre s vodou.

Mŕtvolu uložil do postele, kde sa s ňou pokúsil mať sexuálny styk, no zaspal. Chlapcovo telo preto umyl a ukryl ho pod podlahu, kde ho držal nasledujúcich 7 mesiacov. Pozostatky potom vybral a spálil ich na dvore, kde zvyšky aj pochoval.

Časti tiel splachoval do toalety

Ako informuje All That Is Interesting, s niektorými mŕtvolami manipuloval dlhší čas. Pokúšal sa s nimi o sex, prezliekal ich a pozeral s nimi televíziu. V roku 1981 sa ale Nilsen musel presťahovať a v novom domove nemal dostatok priestoru na to, aby mohol časti tiel diskrétne spaľovať v záhrade. Pozostatky tak začal splachovať do toalety. Netrvalo však dlho, kým sa potrubie napokon upchalo a domáci museli zavolať inštalatéra. Nález ho vydesil a okamžite privolal políciu.

Veľmi rýchlo sa prišlo na to, z ktorého bytu pozostatky pochádzajú. Keď sa polícia Nilsena opýtala, kde je zvyšok tela, s úplným pokojom im ukázal vrecia na odpadky, kde pozostatky uskladnil. Desivý nález naberal čoraz obludnejšie rozmery, čoskoro sa ukázalo, že telesné pozostatky mal ukryté na rôznych miestach po celom byte.

Policajti boli podľa The Scotsman šokovaní, keď rozkopali záhradu na Nilsenovej predchádzajúcej adrese. Našli stovky ľudských zubov, množstvo častí tiel a dokonca aj kus kože s tetovaním, ktoré neskôr pomohlo identifikovať jednu z obetí. Niektoré ostali neidentifikované, Nilsen si ich mená vraj nepamätal.

Zomrel v ukrutných bolestiach

O Dennisovej vine nebolo pochýb a súd ho v roku 1983 odsúdil na minimálny trest 25 rokov za mrežami. Neskôr bol jeho trest upravený a vrah dostal doživotie. Vraj nikdy neprejavil ľútosť nad svojím konaním, ani nedal najavo, že by sa túžil dostať z väzenia. Dokonca sa tu pustil do práce a väčšinu svojho času trávil prekladaním kníh do Braillovho písma.

Dennis Nilsen naposledy vydýchol 12. mája 2018 vo veku 72 rokov. Podľa portálu BBC zomieral v ukrutných bolestiach, ležiac vo vlastných telesných tekutinách. Zomrel na následky vnútorného krvácania, ktoré bolo spôsobené prasknutou aneuryzmou brušnej aorty. Po operácii podľa oficiálnych záznamov odmietal pomoc lekárov.

Ak sa chcete dozvedieť, čo môže viesť človeka k tomu, aby vykonal tak extrémne činy, pozrite si nový seriál Des. Umožní vám nazrieť do mysle sériového vraha Dennisa Nilsena a zároveň zažijete odhodlanie policajta Petera Jaya, ktorý nie len Nilsena zatýkal, ale sa postaral aj o to, aby boli jeho zločiny spravodlivo potrestané. Seriál, v hlavnej úlohe s Davidom Tennantom, si na Epic Drama môžete pozrieť už od piatka 15. septembra.