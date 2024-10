Polícia varuje, takýto podvod sa vyskytol prvýkrát: Muž prišiel o všetky digitálne údaje, páchateľ mu spôsobil tisícové škody

Muž sa stal obeťou podvodu, kedy sa mu páchateľ infiltroval do telefónu a prebral nad ním kontrolu. Podľa polície ide o prvý takýto prípad. Obeť prišla o 5 000 eur, ale aj o všetky digitálne údaje.

Ako informujú TV Noviny, páchateľ sa cez mobil spojil s obeťou z Hanušoviec nad Topľou, pričom kontakt sa uložil do mobilu, ale aj do mailu. Mužovi sa následne do telefónu stiahla aplikácia, prostredníctvom ktorej páchateľ nad zariadením prevzal kontrolu, vymazal dáta na zálohových úložiskách a zmenil povolenia pre užívateľské kontá. Obeť okrem iného prišla aj k prístupovým údajom na sociálne siete. Vzniknutá škoda sa šplhá k 5 000 eurám.

Polícia prípad vyšetruje ako ako trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému spáchaného v súbehu s prečinom neoprávneného zásahu do počítačového údaja. Zároveň vyzýva k opatrnosti a varuje ľudí, aby si dávali pozor na to, aké heslá používajú. Tie by mali byť dostatočne dlhé a nemali by sa opakovať. Dôležité je tiež dvojfaktorové overovanie. Zvážiť by ste tiež mali používanie verejných Wi-Fi sietí a za žiadnych okolností neotvárajte podozrivé prílohy a neklikajte na odkazy, ktoré vzbudzujú podozrenie.