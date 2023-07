Policajt, ktorý vyšetroval prenasledovanie zavraždenej Andrey, možno dostane odmenu. Muži zákona vraj viac spraviť nemohli

Policajný prezident Štefan Hamran kritizuje zneužívanie minulotýždňovej vraždy v Dubnici nad Váhom politikmi. Niektorí podľa neho komentujú postupy polície a spochybňujú jej prácu, hoci nemajú k dispozícii ani len čiastkové informácie. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii.

„Nerobí to nič iné, iba vnáša neistotu do našej spoločnosti,“ zdôraznil Hamran. Poukázal na vyjadrenie exministra vnútra Roberta Kaliňáka vo víkendovej diskusnej relácii. Kaliňák hovoril o vysmievaní sa obeti policajným prezidentom. „Od bývalého ministra budem žiadať ospravedlnenie. Takéto lži sa nemôžu šíriť verejným priestorom,“ reagoval Hamran.

Dal jej súkromné číslo

Zdôraznil, že polícia spravila v súvislosti s prípadom vraždy v Dubnici nad Váhom všetko, čo bolo v jej silách a na čo mala zákonný mandát. Napriek tomu nariadil komplexnú kontrolu vo vzťahu k trenčianskej krajskej polícii. V kontexte tohto prípadu volá po novelizácii Trestného poriadku. Možné pochybenia v postupoch orgánov, ktoré predchádzali vražde, dala preveriť aj Generálna prokuratúra SR.

Hamran však na tlačovke niekoľkokrát vyzdvihol prístup policajta, ktorý prenasledovanie Andrey vyšetroval. Poškodenej vraj dal svoje osobné číslo, aby sa s ním mohla v prípade núdze spojiť, čo policajný prezident považuje za chvályhodné. „Uvažujem, že ho odmením. Takto by to malo vyzerať, takto by to malo fungovať,“ povedal.

So správnosťou policajného postupu však určite nesúhlasí sestra obete. Polícia, ktorá má podľa nej pomáhať a chrániť, nepomáha a nechráni. Niektorí príslušníci zboru si neplnia svoje povinnosti, tvrdí. Keď boli pred rokom a pol na výsluchu, vyšetrovateľ ich vraj vysmial: „Prepáčte, ale to je ako z filmu“. Po opakovaných výsluchoch a návštevách polície, im bolo povedané, že Andrea nie je prezidentka, aby ju ochraňovali.