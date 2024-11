Polárny vír a La Niña môžu spôsobiť problémy: Čaká nás najchladnejšia zima za posledné roky, toto sa podľa expertov stane

Už v nedeľu 1. decembra začína meteorologická zima. Aj keď počasie bolo doteraz premenlivé a silné sneženie na niektorých miestach striedal dážď alebo slnečné lúče, vyzerá to tak, že to čo nás čaká, bude oveľa extrémnejšie. Zapríčiniť to má slabnúca La Niña spoločne s polárnym vírom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Európa sa podľa predpovedí musí pripraviť na najchladnejšiu zimu za posledné roky.

Čaká nás extrémna zima

Odborníci zo Severe Weather pripravili finálnu predpoveď toho, čo nás počas nasledujúcich mesiacov čaká. Dôležitú úlohu zohrá meteorologický jav La Niña. Aj keď ovplyvní najmä počasie v Kanade a v Spojených štátoch, jej dosahom sa nevyhne ani Európa.

Pridá sa k nej totižto aj polárny vír, ktorý začiatkom decembra prinesie chladný vzduch zo severu. Najskôr zasiahne Hudsonov záliv, neskôr sa však presunie aj nad starý kontinent.

Agentúra Bloomberg tvrdí, že nás čaká najchladnejšia zima za posledné roky. „Teploty medzi decembrom a marcom môžu zostať väčšinou pod úrovňami zaznamenanými v posledných dvoch rokoch,“ upresnili. Dodávajú však, že teploty zostanú nad sezónnymi normami.

Údaje Európskeho centra pre strednodobé predpovede ukazujú, že nízke teploty prekvapia predovšetkým južnú Európu, a to Taliansko a Balkán. Väčšina Európy si sneženie neužije, s výnimkou oblasti Álp, predpokladá portál Euronews.