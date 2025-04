Pokračovanie českej komédie, na ktorú sa Slováci vrhli, je konečne tu: Ak milujete takýto humor, úplne si vás získa

Len nedávno sme vás informovali o diváckom úspechu, ktorý dosiahla česká komédia Vyšehrad: Fylm na streamovacej službe Voyo. Ak ste ju zhltli aj vy, máme pre vás skvelú správu — do kín prichádza jej pokračovanie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Pokračovanie snímky Vyšehrad: Fylm, ktorá sa stala v Čechách najnavštevovanejším filmom roku 2022, nenechalo na seba dlho čakať. Vyšehrad Dvje uvidíme už o pár hodín. Takže ak milujete české komédie tohto rázu, o program na víkend máte postarané.

Na čo sa pripraviť?

Znie to možno neuveriteľne, ale Lavi dostáva opäť šancu v pokračovaní filmu Vyšehrad. Dokonca v podobe zahraničného angažmánu. Jeho let do Anglicka skončí fiaskom, a ako sa dalo čakať, ani jeho jazykové znalosti mu v novom pôsobisku neprinesú veľký úspech. Tentoraz ho však jeho problémy nevrátia do FC Slavoj Vyšehrad, ale „spadne“ do dedinského FK Smrkov. A tu ho čaká mnoho prekvapení vrátane toho najdôležitejšieho…

Medzi novými tvárami filmu sa objaví aj niekoľko prekvapivých mien. „Myslím, že našou najväčšou výhrou je úloha nového trénera Šebka, ktorého hrá Lukáš Vaculík. Padol mu ako uliaty. Lukáš našu hru prijal a dovolím si tvrdiť, že to bolo aj pre neho veľké spestrenie v rámci jeho repertoáru,“ cituje slová režiséra Jakuba Štáfeka tlačová správa.

„Mne sa to takto páči, mám rád tento druh humoru,“ potvrdil herec Lukáš Vaculík, ktorý sa vo filme objaví po prvý raz.

Film Vyšehrad Dvje štartuje v našich kinách vo štvrtok 17. apríla.