Podvod českého výrobcu: Za stovky eur predáva lampy, ktoré majú chrániť pred signálom 5G siete pomocou drahokamov

V súvislosti s postupným zavádzaním novej 5G siete sa v rôznych kútoch sveta konalo množstvo protestov, na ktorých ľudia odmietali jej spúšťanie. Zašlo to dokonca tak ďaleko, že ľudia hromadne v niektorých štátoch vysielače zabezpečujúce lepšie pokrytie podpaľovali a ničili ich. Môžu za to hoaxy, ktoré tvrdia, že 5G sieť a vysielače jej signálu sú pre ľudí a všetko živé na našej planéte zlé a spôsobujú smrteľné choroby. A mnohí špekulanti sa na tomto všetkom priživujú.

Hoaxy, ktoré sa okolo 5G siete sociálnymi sieťami i konšpiračnými webmi šíria, sa už ani nedajú porátať. Už dávnejšie sa šíril napríklad hoax o tom, že pandémiu koronavírusu spôsobili práve vysielače 5G. Samozrejme, nie je to pravda, no ani to nebráni rôznym špekulantom na rozšírených hoaxoch a klamstvách zarábať nemalé peniaze.

Po tom, čo sa na internete objavili správy o predaji USB kľúča, ktorý ľudí ochráni pred nežiaducimi účinkami 5G siete, majú zaručenú ochranu poskytnúť aj stolné lampičky značky Somavedic od výrobcu z českých Lovosíc. Téme sa venoval portál iDnes.cz.

Lampa, ktorá vás ochráni pred vplyvmi mobilných sietí

Nový „vynález“ má podľa opisu na e-shope, ktorý cituje aj český portál, dokázať eliminovať negatívny vplyvy mobilných sietí, vrátane 5G, a to vďaka „riadenému uvoľňovaniu energií minerálov“.

Výrobca si za zariadenie, ktoré je vlastne stolnou lampou, pýta desiatky tisíc českých korún. Modelov, ktoré vás pred negatívnymi vplyvmi ochránia, je k dispozícii niekoľko. Tie sľubujú dokonca ochranu aj pred staršími sieťami 3G a 4G, ktoré už na celom svete bežne fungujú. No a, samozrejme, čím širšie spektrum ochrany užívateľ chce, tým viac za „prístroj“ zaplatí. Objednať sa dajú aj na Slovensku, pričom ceny sú naozaj astronomicky vysoké.

Napríklad model Somavedic Medic 5G sľubuje elimináciu vplyvov 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, ale aj pred rôznymi vírusmi, baktériami, plesňami a parazitmi. Určené sú pre rodinné domy v mestách, do nemocníc, rehabilitačných centier, kancelárií, obchodov a podobne. Za tento prístroj pýta e-shop Somavedic 500 eur s DPH.

Čím vyšší model, tým vyššia cena

Cena sa ale šplhá do ešte závratnejších výšok pri prémiových modeloch lámp. Najsilnejším sériovo vyrábaným modelom je podľa e-shopu Somavedic Medic Amber, ktorého výkon je až 4-krát vyšší než pri variante Medic Uran (ten stojí 680 eur). Medic Amber si údajne „s prehľadom poradí prakticky s akýmkoľvek zaťažením priestoru, predovšetkým so silným elektrosmogom,“ uvádza e-shop pri lampičke, ktorej cena je 1940 eur s DPH. Samozrejmosťou pri tomto modeli je schopnosť harmonizácie vody.

Jediný výrobok, pri ktorom pochybný výrobca neuvádza cenu, je model Medic Gold zostavený na mieru.

„Zvláda všetko, čo ostatné modely a ďalej má aj pridané funkcie na mieru konkrétnemu klientovi, ktorý týmto krokom veľmi často začína doslova novú životnú etapu,“ sľubuje výrobca. Cena za Medic Gold je individuálna, pretože si ho môže každý záujemca sám prispôsobiť. Vonkajší korpus lampy je však potiahnutý 24-karátovým zlatom, takže cena bude ešte vyššia a odhadovať sa ju netrúfame.

Neverte všetkému, čo uvidíte na internete

Samozrejme, všetky tieto výrobky treba brať s veľkou rezervou. Lampy síce majú priložené certifikáty zaručenej kvality, no sú očividný podvrh a technológia v lampe, ktorá vás má ochrániť pred baktériami a plesňami skrátka neexistuje. Pokiaľ teda nechcete prísť o balík peňazí, radšej sa tomuto webu a podobným „vynálezom vyhnite“.

Po článku portálu iDnes, ktorý sa téme venoval a na dôveryhodných podkladoch dokazuje, že ide o podvrh, už na divné prístroje s „drahokamami a polodrahokamami“ upozornila aj Polícia Slovenskej republiky prostredníctvom ich profilu na sociálnej sieti, kde vyvracia rôzne hoaxy. Polícia občanov Slovenska upozorňuje, aby podvodníkom nenaleteli, pretože môžu prísť o nemalé peniaze.

O hoaxoch, ktoré sa v súvislosti s 5G šíria na internete, sme na našom webe už viackrát informovali aj my. Nedávno sme tiež priniesli rozhovor s odborníkmi z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity, ktorí taktiež všetky mýty okolo 5G uviedli na správnu mieru.