Podozrivý z vraždy utiekol za hranice, mal vyrábať pervitín, strašil počítačovým vírusom. Kto bol John McAfee?

Iba pred niekoľkými hodinami obleteli svet správy o úmrtí tvorcu jedného z prvých antivírusových programov Johna McAfee. Našli ho mŕtveho v jeho cele v španielskom väzení, kde mal spáchať samovraždu. Jeho život sa okrem úspechov niesol v znamení rôznych obvinení a trestných stíhaní. Kto bol v skutočnosti John McAfee, muž, ktorý dal meno obľúbenú antivírusovému softvéru?

John McAfee bol britsko-americký programový vývojár, podnikateľ a politický kandidát, ktorý v roku 1987 založil softvérovú firmu a na trh priniesol jeden z vôbec prvých dostupných antivírusových programov McAfee VirusScan.

Túto spoločnosť riadil iba do roku 1994. Softvérovým vývojom sa však venoval aj naďalej. Počas svojho života spôsobil množstvo škandálov, ktoré priťahovali pozornosť vyšetrovacích orgánov aj médií.

Minulý rok bol v Španielsku zatknutý a držaný vo väzení až do svojho posledného dňa. Katalánska vláda vo vyhlásení uviedla, že bezpečnostný personál väznice Brians 2 neďaleko Barcelony sa McAfeeho pokúsil oživiť, avšak neúspešne, informovala agentúra AP.

Celkovo sa považuje za dôležitého priekopníka v IT, čo ho celosvetovo preslávilo. Pozrime sa, ktoré momenty z jeho života najviac rezonovali spoločnosťou.

Vytvoril jeden z prvých antivírusov, z vlastnej úspešnej spoločnosti rezignoval

Program McAfee VirusScan spôsobil v 80. rokoch ošiaľ a definitívne preslávil jeho vývojára. Jeho spoločnosť sa stala úspešnou a získala hodnotu niekoľkých miliárd dolárov. John McAfee však na jej čele stál iba sedem rokov. Napokon ho odkúpila medzinárodná spoločnosť Intel za 7,6 miliárd dolárov.

Strašil vírusom, ktorý mal zničiť milióny počítačov

Počítačový vírus Michelangelo sa prvýkrát objavil v Austrálii ešte v roku 1991. O niekoľko mesiacov na to McAfee “využil” túto situáciu a začal hlásať, že tento nebezpečný vírus sa môže dostať do miliónov počítačov po celom svete a následne ich zničiť. Tento priam katastrofický scenár pre 90. roky sa našťastie nenaplnil a vírus napokon spôsobil stratu údajov na menej než 20-tisíc počítačoch. Napriek tomu to malo pre McAfeeho predsa len dobré výsledky, pretože sa antivírus McAfee dostal v predaji na čelo rebríčka.

Stal sa priekopníkom v antivírusovej ochrane, sám žiadnu nikdy nepoužíval

Pred niekoľkými rokmi sa redaktorovi BBC v rozhovore priznal, že napriek tomu, že antivírusový program nesúci jeho meno poznajú ľudia po celom svete, sám ho nepoužíva. A ani žiadny iný. Svoje údaje chránil tým, že si neustále menil svoje IP adresy a vyhýbal sa návšteve stránok, ktoré by mohli vírusy obsahovať.

Z antibiotík z tropických rastlín laboratórium na výrobu pervitínu

V roku 2008, keď mal McAfee 63 rokov, sa rozhodol usadiť na Belize so zámerom, že sa pokúsi vynájsť nové spôsoby liečby infekcií. Antibiotiká mal vyrábať z miestnych tropických rastlín. V tomto období jeho majetok klesol z hodnoty 100 miliónov na iba 4 milióny. Neskôr sa však o jeho projekte začalo hovoriť, že ide vlastne o laboratórium s pervitínom. Za výrobu drog bol napokon aj zatknutý aj s mladým, iba 17-ročným dievčaťom, ktoré bolo jeho sexuálnou partnerkou.

Obvinený z vraždy

Aktuálne zadržanie za daňové podvody neboli jedinými opletačkami so zákonom, ktoré John McAfee mal. V roku 2012 sa na ostrove Belize spájal s vraždou jeho suseda Gregory Faulla, ktorý bol strelený guľkou do hlavy u seba doma. Bolo známe, že mali medzi sebou nezhody, dokonca niekoľko dní pred Faullovou smrťou sa mu McAfee vyhrážal so zbraňou, raz aj výstražne vystrelil. Predtým mal na vystrašenie suseda použiť aj svojich psov.

V roku 2019 dostal súdny príkaz na vyplatenie odškodného rodine obete vo výške 25 miliónov dolárov. Na svojom Twitteri pridal k tomuto rozhodnutiu svoju odpoveď, v ktorej uviedol, že sumu nezaplatí, pretože na to nemá finančné prostriedky. Okrem toho stále svoju účasť na tejto vražde popieral.

The Estate of Gregiry Faul was just awarded a $25 Million judgement against me: https://t.co/OZ65Jirsb3

Here is my formal response to the media (who will spam my phones tomorrow and who are responsible for most of my 200+ lawsuits.) pic.twitter.com/Bsde9plr03 — John McAfee (@officialmcafee) March 20, 2019

Nelegálny útek do Guatemaly

Ešte v roku 2012 počas vyšetrovania vraždy, v ktorej McAfee korunoval ako hlavný podozrivý, sa mu namiesto očistenia vlastného mena podarilo vyvolať ešte väčší škandál. Z Belize, kde sa vyšetrovanie viedlo, utiekol do Guatemaly, kde požiadal o politický azyl. Ubytoval sa v luxusnom hoteli, prefarbil si vlasy aj fúzy a zafarbil si zuby. Takto sa chcel urobiť nenápadnejším.

Odmietal platiť dane

V roku 2019 na svojom Twitteri uverejnil príspevok, v ktorom vyjadril svoj radikálny názor na tému nutnosti platenia daní. Uviedol, že už osem rokov nepodal daňové priznanie. Prečo? Zdaňovanie bolo podľa neho nezákonné a expresívnym pomenovaním ozrejmil, že už zaplatil na daniach milióny a nedostal za to absolútne nič.

I have not filed a tax return for 8 years. Why? 1: taxation is illegal. 2: I paid tens of millions already and received Jack Shit in services. 3. I’m done making money. I live off of cash from McAfee Inc. My net income is negative. But i am a prime target for the IRS. Here I am. — John McAfee (@officialmcafee) January 3, 2019

Zatknutý za daňové podvody

Obvinenia, ktoré dostali napokon McAfeeho do väzenia, súviseli práve s daňovými únikmi. Dôvodom bol jeho nezdokladovaný príjem z rokov 2016 až 2018. Americké ministerstvo spravodlivosti podľa BBC tvrdilo, že sa bránil splniť svoje daňové povinnosti a bol obvinený aj zo zatajovania svojho majetku.

Mal zarobiť milióny dolárov, časť z nich aj na kryptomenách, vlastníctvo svojho majetku či jachty však prepisoval na iných ľudí. Podobne narábal aj s vyplácaním získaných peňazí. Zatkli ho pri nástupe na palubu lietadla zo Španielska do Turecka.

Kontroverzná samovražda

John McAfee strávil v španielskom väzení niekoľko mesiacov až do svojho osudného dňa, 23. júna 2021. O obvineniach na jeho osobu tvrdil, že sú iba politicky motivované. Prečo je jeho samovražda, ktorú mal spáchať vo svojich 75 rokoch, kontroverzná? Správa o jeho úmrtí prišla v ten istý deň, ako španielsky súd rozhodol o jeho vydaní do USA, kde bol stíhaný za daňové úniky. Pre McAfeeho by to znamenalo, že by už pravdepodobne celý zvyšok svojho života strávil za mrežami. Ak by ho uznali vinným, hrozil by mu až 30-ročný trest odňatia slobody.