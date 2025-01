Podivné ľadové gule sú záhadou: Vedci ostali v nemom úžase, v Mliečnej ceste objavili niečo zvláštne

Vedci sú zmätení objavom dvoch zvláštnych ľadových objektov v Mliečnej ceste. Mohli by byť úplne novým typom hviezd. Ich existenciu však nedokáže vysvetliť ani jedna zo známych definícií, sú teda absolútnou záhadou.

Ako informuje web Science Times, zvláštne objekty si ako prvý všimol v roku 2021 japonský výskumník Takashi Shimonishi a jeho tím z Niigata University. Mysleli si, že by mohlo ísť o husté gule plynu, ktoré sa podobajú buď novovznikajúcim hviezdam, alebo hustým oblakom. Tieto objekty však nezodpovedajú žiadnym známym teóriám o vzniku hviezd. Vedci sa preto domnievajú, že by mohlo ísť o niečo úplne nové.

Podľa Mail Online boli objekty za pomoci teleskopu zachytené ešte v roku 2006. Teleskop však v tom čase ešte nemal dostatočné rozlíšenie na to, aby si odborníci uvedomili, že ide o niečo nezvyčajné. Nedávno tím využil zábery z observatória v Čile. Záhadu to však nevyriešilo, ba práve naopak, ešte viac ju prehĺbilo.

Two strange clouds of ice and dust floating in space have baffled researchers, who say they don’t match any known object in space ❄️

We could be witnessing an entirely new kind of star, but there’s still much more to figure out.https://t.co/YeLjyeb9Ko

— Alex Wilkins (@AlexWilkins22) January 21, 2025