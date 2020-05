Poctivá prírodná kozmetika sa dá vyrobiť aj na Slovensku. Značku Kvitok dnes poznajú aj za hranicami

S príchodom koronakrízy malé firmy dobre vedeli, že ich čaká veľký ekonomický boj. Koronavírus na Slovensku ovplyvnil do istej miery každého, kto v nejakom sektore podnikal. Zmenu najviac pocítili najmä menší podnikatelia.

Ak vás zaujíma voňavý svet kozmetiky alebo aspoň sledujete úspešné Slovenky v biznise, potom vám značka Kvitok zrejme neunikla. Inžinierka Martina Dudová, PhD sa ako zakladateľa venuje výrobe prírodnej kozmetiky už od vysokej školy. Zo záľuby sa časom stalo podnikanie, ktoré prinieslo úspechy aj náročné skúšky.

Jednou z nich bola kedysi náhla zmena obchodnej značky, dnes sú to práve prísne opatrenia, ktoré musia vo firme dodržiavať. Kvitok stal brandom, ktorý poznajú mnohé ženy na Slovensku aj v Českej republike. Minulý rok sa stali prvou značkou na Slovensku, ktorá získala oprávnenie pre používanie medzinárodne uznávaného loga spoločnosti Cruelty Free International Leaping Bunny. O tom, ako to vyzeralo na začiatku až po plány do budúcnosti sa dočítate v rozhovore so zakladateľkou, inžinierkou Martinou Dudovou, PhD.

Viem, že máte vyštudovanú chémiu, a že ste prerušili doktorandské štúdium. Bola výroba kozmetiky niečo, čo vás vždy lákalo? Netúžili ste radšej po kariére slovenskej vedkyne v nejakej prestížnej inštitúcii?

S výrobou kozmetiky som začala popri doktorandskom štúdiu a už vtedy som videla, že ma to viac ťahá k podnikaniu, než k celodennej práci v laboratóriu. Otec podniká dlhé roky, takže som viac-menej vedela, čo to obnáša z tej podnikateľskej stránky.

Tak ako všetko, aj podnikanie má svoje pre a proti. Ako výhodu jednoznačne vidím to, že si môžem čas na prácu prispôsobiť podľa situácie. Hodilo sa to najmä vtedy, keď som otehotnela – v tom čase sa ku mne pridal aj manžel a odvtedy vedieme firmu spolu.

Keď sa narodila dcérka, bolo to náročné obdobie (samozrejme, stále je), no len vďaka podpore rodiny som mohla ďalej pracovať, dokončiť štúdium a získať doktorát z oblasti chémie. Aj napriek tomu, že ma štúdium baví, radšej sa venujem iným témam, než to bolo počas vysokej školy – a to oblasti výroby kozmetiky, aromaterapii či dermatológii.

Viete si napríklad predstaviť, že by ste teraz boli v pozícii chemičky, ktorá sa venuje testovaniu vzoriek a pomáha aj v súvislosti s koronavírusom?

Určite by pozícia, ktorú spomínate, bola pre ľudí prínosná, no momentálne si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné, ako to, čo teraz. Verím, že aj výrobou kvalitných produktov a poradenstvom ohľadom starostlivosti o pleť, ľuďom pomôžem. Stále mám pocit, že je čo zlepšovať – na sebe, svojich vedomostiach a produktoch, a to ma ženie ďalej.

Ako ste sa dostali k výrobe prírodnej kozmetiky? Rozhodli ste sa časom aj pre ďalšie vzdelanie alebo kurzy?

Ako som spomínala, začalo to počas štúdia na vysokej škole. Už vtedy som sa venovala ručnej výrobe šperkov či dekorácií, a tým, že som študovala chémiu, postupne som zisťovala, že nie všetko, čo zjeme, je pre naše telo vhodné. Začali sme sa s manželom viac venovať zloženiu potravín, ktoré sme kupovali, a snažili sme sa obmedziť zložky, ktoré škodia.

S tým išla ruka v ruke aj kozmetika, najmä ja som sa sústredila na hľadanie vhodných produktov, no vtedy ponuka prírodnej kozmetiky nebola taká obšírna a mnohé produkty, keď som si pozrela ich zloženie, sľubovali na obaloch viac prírody, než bolo reálne v tégliku. Rozhodla som sa vyrobiť si nejaké základné produkty sama, a začalo ma to veľmi baviť.

Vďaka pozitívnej odozve rodiny a kamarátov som sa odhodlala skočiť do toho viacmenej od začiatku naplno aj čo sa týka legislatívnej stránky výroby. Nevedela som o tom nič, ani som sa nemala s kým poradiť. Teraz viem, že niekedy je lepšie nevedieť, lebo ak by som mala prehľad o tom, čo všetko ma čaká, ako dlho to potrvá a koľko energie a financií budem musieť investovať, asi by ma to dostatočne odradilo.

Medzitým som pracovala na certifikácii produktov. Takže som síce oficiálne živnostníčkou od začiatku roka 2014, no prvé produkty sa dostali na trh až vtedy, keď boli všetky legislatívne požiadavky splnené, teda začiatkom roka 2015. Odvtedy som už prešla mnohými kurzami aromaterapie, naštudovala si množstvo publikácií z hľadiska dermatológie a pôsobenia kozmetických produktov na pokožku, a vo vzdelávaní naďalej pokračujem aj čo sa týka výroby na zahraničnej škole výroby organickej kozmetiky.

Aké je to byť úspešnou ženou a Slovenskou v podnikaní?

Podnikanie je samo o sebe náročné, a obzvlášť pre ženu, ak sa chce venovať aj rodine. Naša dcérka má teraz 3 roky a stále je to neskutočne náročné. Bez podpory manžela, a rodiny by som nikdy nedokázala postaviť značku na nohy, doštudovať a starať sa aj o rodinu.

Za svoju prácu som bola aj ocenená ako víťazka kategórie Úspešná živnostníčka v súťaži Podnikateľka Slovenska 2017, či v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ 2019. Ten pocit, že niekto naozaj ocenil to, čo robím, mi pomáha prekonávať aj ťažké obdobia, ktorých je teda neúrekom. Najviac však pomáhajú pozitívne slová našich zákazníkov, ktorí sú s produktami, a teda s mojou prácou spokojní. Veď to vlastne robím pre nich a pre nás všetkých.

Predtým sa vaša značka volala Navia, dnes je to Kvitok. Čo sa stalo?

Od vzniku značky sme si prešli viacerými ťažkými obdobiami, či už z pracovnej stránky, ale najmä rodinnej, kedy najmä pôrod, starostlivosť o bábätko, pobyty v nemocnici veľmi ovplyvnili chod firmy. Zmenu názvu však považujem za jedno z najťažších období v celej pôsobnosti našej značky.

Keď som vymýšľala názov značky, netušila som, že je potrebné dbať aj na to, aby názov nezasahoval do práv ochrannej známky inej značky. A práve to sa stalo. Bola to náhoda, nie úmyselné cielenie. Ale hlavne to bol obrovský šok, keď sme pred letom dostali list od právnickej kancelárie jednej nemenovanej celosvetovo pôsobiacej kozmetickej značky, kde nás vyzvali k tomu, aby sme ukončili používanie názvu Navia, pretože sa údajne vizuálne a foneticky podobá na ich logo a názov.

Ani vo sne by nám nenapadlo, že by tam bola nejaká podoba – nepoužívame rovnaké suroviny, nemáme ani rovnaké ciele či rovnakých zákazníkov. No niekedy nejde o to, kto má pravdu. Rozhodli sme sa ísť cestou zmieru a upustiť od používania starého mena. A tak po pol roku stresov a chaosu, vyhodených krabičiek, investovaných peňazí, vznikol koncom roka 2019 Kvitok.

Milujeme náš dizajn, ručne kreslené kvety a bylinky, pozeráme sa na ne každý deň a pôsobí to na nás veľmi príjemne a pozitívne. Chceli sme teda identitu zachovať. Zároveň sme však potrebovali aj meno, pre ktoré by sa dala registrovať ochranná známka. Chceme sa totiž samozrejme v budúcnosti týmto nepríjemnostiam nadobro vyhnúť. Zvolili sme možno trochu netradičné východniarske pomenovanie slova kvietok, teda kvitok, pretože naša kozmetika pochádza z východného Slovenska, na čo sme nesmierne hrdí. A najmä preto, že produkty obsahujú vzácne výťažky kvetov a bylín nielen na obaloch, ale hlavne vo vnútri.

Človek by si povedal, že s novým názvom obdobie chaosu konečne skončí, no práve naopak. Všetko len začalo. Nárazová zmena by bola pre našu rodinnú firmu likvidačná, takže zatiaľ sa stále zákazníci môžu stretávať s produktami pod oboma názvami. Už čoskoro však bude všetko jednotné a táto nepríjemná epizóda bude nadobro za nami.

Dnes je veľkým trendom práve zloženie. Nejde len o potraviny, ktoré konzumujeme, ale samozrejme aj o kozmetiku, keďže ju používame denne priamo na našu pokožku. Je pre vás práve tento faktor najdôležitejší?

Zloženie je gro celého produktu. Či už ide o potraviny alebo kozmetiku. Ľudia to však začnú vnímať väčšinou až vtedy, keď sa dostavia nejaké zdravotné problémy. Naše vnútro sa od pokožky nedá oddeliť. Pokožka je samostatný a veľmi dôležitý orgán, ale veľmi úzko spolupracuje s celým telom a vysiela signály, ak je vo vnútri nejaký problém.

Stav pleti je vlastne odrazom vnútorného stavu nášho organizmu. Preto sa musíme o seba starať komplexne, a tak, ako dbáme na správnu výživu tela, dbajme aj na správne zložky pre našu pokožku, aby mohla pracovať tak, ako má a mohla nás chrániť. Namiesto toho však nelogicky používame kozmetiku, ktorá obsahuje nevhodné, často agresívne zložky, ktoré narúšajú prirodzenú ochranu našej kože.

Máme na výber veľké množstvo výrobkov, vôní a farieb. Takáto kozmetika často obsahuje ropné produkty, syntetické farbivá, silné konzervanty či parfumy. To pre telo nie sú prirodzené látky a môžu spôsobovať alergie, podráždenie kože a slizníc či ekzémy. Niektoré zložky dokonca dokážu prestupovať cez kožu hlbšie a dostanú sa do tela, kde sa hromadia. Preto je podľa mňa najdôležitejšie poriadne si pozrieť zloženie. Len tam sa dozvieme, čo skutočne kupujeme.

V súvislosti s predchádzajúcou otázkou, bolo pre vás napríklad rozhodujúce aj to, že prírodná kozmetika nie je testovaná na zvieratách? Ako sa pozeráte na tento etický faktor?

V oblasti vedy a techniky už ľudstvo značne pokročilo, a to do takej miery, že vo väčšine prípadov už testy na zvieratách nie sú potrebné. Obvykle je to aj zbytočné, pretože takéto testovanie aj tak neodráža skutočný vplyv výrobku na ľudský organizmus, keďže reakcie na jednotlivé zložky u človeka a zvierat nie sú rovnaké.

Veríme, že kozmetické produkty by mali byť cruelty free – bez krutosti. Ako prvá ručne vyrábaná slovenská kozmetika sme minulého roku získali oprávnenie pre používanie medzinárodne uznávaného loga spoločnosti Cruelty Free International Leaping Bunny (predtým známe ako certifikát HCS – Humane Cosmetics Standard) – jediný celosvetovo platný certifikát pre kozmetické spoločnosti, ktorých výrobky (vrátane jednotlivých zložiek) nie sú testované na zvieratách. Všetky naše produkty (a tiež suroviny, ktoré v nich používame) spĺňajú prísne kritériá Cruelty Free International Leaping Bunny programu, zlatého štandardu pre „cruelty free“ kozmetiku.

Odkiaľ získavate suroviny na výrobu? Prechádzajú aj nejakým testovaním kvality?

Pri výrobe našej kozmetiky preferujeme predovšetkým suroviny z darov prírody. Preto u nás nenájdete zbytočné umelé farbivá, konzervanty, parfumy, či suroviny pochádzajúce zo zvierat. Až na kozie mlieko, med a včelí vosk, ktoré používame v 5 produktoch (onedlho už len v 2, keďže nás čakajú novinky a zmeny receptúr) z cca 180, sú všetky suroviny rastlinného pôvodu.

Keďže Slovensko neponúka možnosti pestovania exotických rastlín, resp. sa tu nepestujú v takom veľkom množstve, aby výroba jednotlivých surovín mohla prebiehať na Slovensku, väčšinu surovín teda dovážame zo zahraničia. Ak je však možnosť zadovážiť suroviny zo Slovenska, veľmi radi ju využívame (napr. slnečnicový olej v masážnych olejoch, alebo makový a konopný olej v prémiovej kolekcii Solution by Kvitok). Všetky suroviny, ktoré používame, majú certifikáty kvality a bezpečnosti a dbáme na to, aby boli v čo najvyššej kvalite.

Pri procese hodnotenia bezpečnosti výrobkov pred uvedením na trh, posielame na laboratórne testy nielen finálne výrobky, ale dokladáme ku každej použitej surovine jej tzv.“rodný list“, kde sú všetky informácie o pôvode, spracovaní, vedľajších účinkoch na pokožku alebo ekosystém. Takisto dokladáme potvrdenia o tom, že nie sú testované na zvieratách, nakoľko sme prešli procesom certifikácie Leaping Bunny.

Nemôžeme si dovoliť použiť surovinu, ktorú sami vypestujeme, či nazbierame niekde v prírode. Viem, že to nie je veľmi romantický príbeh a ľudia si výrobu prírodnej kozmetiky vysnívali pravdepodobne inak, no legislatívne požiadavky musia byť splnené, aby sme priniesli na trh produkt, ktorý je funkčný a bezpečný.

Spolupracujete pri vývoji produktov aj s odborníkmi? Mám na mysli lekárov, prípadne kozmetičky, dermatologičky. Kto vám radí s tým, čo je dobré na akú pleť?

Na kozmetické problémy sa pozerám komplexne, pretože vnútro sa od vonkajšieho stavu pleti oddeliť nedá. Vývoj receptúr a riešenie týchto problémov konzultujem s dermatológmi z prestížnej slovenskej kliniky a taktiež s odbornou garantkou v nutričnej oblasti. V spolupráci s nimi sa venujem poradenstvu s maximálne osobným prístupom, kde sa snažím zákazníkom nielen nájsť produkty, ktoré sú pre nich vhodné, ale najmä zistiť skutočnú príčinu ich kozmetických nedokonalostí a poradiť so správnou starostlivosťou.

Zmiešať pár surovín podľa návodu na internete dokáže ktokoľvek. Ale zmiešať ich tak, aby bol produkt bezpečný a funkčný, a robil to, čo má, nie je jednoduché. Preto sa v podstate každý deň aj sama venujem štúdiu nielen v oblasti výroby, aromaterapie a dermatológie, ale najnovšie aj výživy. No nemôžem byť odborníkom na všetko, preto ak sa potrebujem poradiť, viem, že sa môžem obrátiť na tých, ktorí sa zase venujú každý deň tej svojej profesii.

Aké sú momentálne trendy v kozmetike? Čo sa týka obsahu a napríklad aj balení. Vnímate, že ľuďom stále viac záleží na tom, v čom je produkt zabalený? Snažíte sa vnímať výrobu kozmetiky aj ekologicky?

Trendy sa menia často, no najnovším trendom sú jednoznačne ručne vyrábané lokálne ekologické produkty, kde zákazníci vedia, kto im daný produkt vyrobil, čo je im veľmi sympatické. Platí to v rôznych oblastiach, ako je móda, potraviny, dekorácie či hračky. Takisto kozmetika, čomu sa veľmi teším, lebo hoci pre niektorých je to zo začiatku len sledovanie trendu, časom zisťujú, že to má pre ich pokožku lepší efekt, než to, čo doteraz používali.

Ľudia sa celkovo pomaly vracajú späť k prírode, no podľa môjho názoru v tomto máme stále veľké medzery a necháme sa zlákať reklamou, pekným obalom či nízkou cenou. Snažíme sa preto ľudí aj naučiť, že je potrebné zloženia čítať. Naše zloženia uvádzame aj v slovenskom jazyku, keďže tie klasické niekedy znejú hrôzostrašne a bežný človek nemá šancu odlíšiť prírodnú zložku od syntetickej.

Dbáme na to, aby bol hlavne produkt kvalitný. Ale samozrejme, dôležitý je aj obal, pretože ten produkty chráni a musí udržať jeho vlastnosti. Snažíme sa používať najmä sklenené tégliky a fľaše, pretože sklo sa dá recyklovať veľmi dobre. Na tuhé produkty používame papierové krabičky a tuby.

Niektoré produkty si však vyžadujú špeciálne balenie – vtedy siahame po tzv. airless systémoch, ktoré dokážu zachovať výrobok bez prístupu vzduchu a vody a zároveň umožňujú veľmi hygienickú aplikáciu bez toho, aby ste museli do výrobku siahať prstami (čo je veľmi nehygienické a naše citlivé prírodné produkty by týmto rýchlo stratili na kvalite, keďže receptúry sú tzv. samokonzervačné, čiže bez použitia klasických konzervačných látok).

V rámci toho, aby naša prírodná kozmetika zanechala čo najmenšiu stopu na životnom prostredí, sme spustili minulý rok recyklačný program, a použité nádoby z produktov nám tak ľudia môžu vrátiť späť a my ich znovu využijeme.

Aké chyby robia ženy najčastejšie pri starostlivosti o pleť? Je rutina s viacerými krokmi (odličovanie, tonikum, sérum, očný krém, denný krém, nočný krém) nutnosťou?

Väčšinou platí, že v jednoduchosti je krása, takže obvykle to ani so starostlivosťou o pleť netreba preháňať. Žijeme však v dobe, kedy na úkor možností strácame čas, veľa pracujeme, prichádza stres, na trhu je množstvo nekvalitných potravín či kozmetiky, ktoré pôsobia zle na naše vnútro aj vonkajšok.

Takisto znečistenie prostredia, napríklad aj tzv. modrým žiarením z obrazoviek elektronických prístrojov (čo si mnohí neuvedomujú a pritom pozerajú do mobilu celý deň) sa každým rokom zvyšuje. Pribúdajú rôzne civilizačné ochorenia, ekzémy, intolerancie a pod. Prejavuje sa to na našej koži. To, čo pokožke v rámci starostlivosti stačilo niekedy, dnes už nestačí.

Nutnosťou je správne čistenie. To je najdôležitejší krok, bez ktorého žiaden ďalší nemá zmysel. Zbytočne si tak budeme nanášať drahé krémiky za 100 eur, ak nedokážu cez nečistoty na pleti pôsobiť. Vyčistenú pleť je potrebné ochrániť pre stratou hydratácie (a tým aj predčasným starnutím), a pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Preto aj tonizácia a aplikácia správnych krémov je veľmi dôležitá.

Každý si však musí nájsť to svoje v závislosti od svojich problémov s starostlivosti o seba zvnútra aj zvonku, pretože to, čo sadlo jednému, druhému nemusí vôbec. Určite sa to nedá odbiť odfláknutým čistením a aplikáciou krému. Starostlivosť o pleť by mala byť komplexná, pretože len správny prístup prináša naozaj výsledky.

Ako vaše podnikanie ovplyvnila momentálna situácia? Čo všetko sa zmenilo?

Momentálna situácia sa dotkla každého, či už priamo alebo nepriamo. Keďže sme zameraní na online svet a nemáme vlastné pobočky, výroba a predaj cez eshop beží aj naďalej, s menšími zmenami čo sa týka odosielania produktov. Aby sme však vedeli našu kozmetiku ponúknúť zákazníkom v širšom okolí, alebo v zahraničí, spolupracujeme s rôznymi obchodnými partnermi, ktorí v rámci svojho sortimentu, majú v ponuke aj časť nášho sortimentu. Práve tam cítime veľký pokles objednávok, keďže mnoho prevádzok nefunguje, a nie je isté, že sa aj po týchto ťažkých týždňoch rozbehnú opäť.

Museli sme nateraz stopnúť aj naše plány s výstavbou novej prevádzky a čakáme, čo prinesie situácia ďalej. Zahraničné trhy ovplyvňujú aj ekonomiku na Slovensku, takže to nebude jednoduché pre nikoho.

Prevádzka beží naďalej, ale aby sme minimalizovali kontakt, zrušili sme výpomoc brigádnikov, a aj napriek tomu, že v našej prevádzke sú hygienické opatrenia prísne, sprísnili sme ich ešte viac napr. celodenným nosením rúška či každodennou dezinfekciou a sterilizáciou všetkých povrchov, počítačov, kľučiek a pod.

V rámci rodinnej situácie, keďže máme 3 ročnú dcérku, sa nemôžem práci venovať tak ako predtým, nakoľko škôlky nefungujú. Tak snáď sa to čím skôr vyrieši, lebo mám nezodpovedané maily ohľadom poradenstva starostlivosti o pleť na mieru ešte z januára.

Aké sú vaše plány do budúcna?

V momentálnej situácii je ťažké niečo plánovať. Chceli by sme sa viac zamerať na skvalitnenie produktov a obalov, a doplnenie chýbajúceho sortimentu, čo sa deje práve v týchto dňoch. Ak to situácia dovolí, chceme sa viac sústrediť aj na zahraničný trh, najmä v Českej republike, kde si naše produkty už obľúbilo veľa zákazníkov.

Okrem iných noviniek, ktoré práve čakajú na dokončenie a predstavenie, čakáme tiež na uvedenie novinky, ktorá prepojí starostlivosť o naše vnútro s vonkajším vzhľadom – a tou je inovatívny beauty drink čisto na rastlinnej báze, aby sme sa nadštandardne postarali nielen o našu pokožku kvalitnou kozmetikou, ale pomohli jej kráse aj zvnútra.

