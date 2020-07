Počas nedele pribudli len 2 pozitívne prípady, väčšinou ide o dohľadané kontakty nakazených pacientov

Na Slovensku v nedeľu (26. 7.) pribudli 2 prípady nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 216 testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2181 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V nedeľu pribudlo 27 vyliečených. V krajine sa tak vyliečilo už 1616 ľudí. Hospitalizovaných je aktuálne 12 pacientov. Na JIS sú dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nikto.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 253 475 ľudí. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus zostáva 28.

Väčšina prípadov sú dohľadané kontakty potvrdených prípadov

Vo väčšine prípadov ochorenia COVID-19, ktoré nahlásili za sobotu (25. 7.), ide o úzke kontakty s už potvrdenými prípadmi ochorenia. V niektorých prípadoch sa epidemiologické vyšetrenie ešte uskutočňuje. Najväčší počet nahlásených potvrdených prípadov zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Prešove a Prievidzi. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.

V prípade RÚVZ so sídlom v Prievidzi ide o výsledky testov z viacerých dní, aktívne dohľadané prípady sú v epidemiologickej súvislosti s už potvrdenými prípadmi ochorenia. Obdobne je to aj v prípade RÚVZ so sídlom v Prešove, kde je väčšina prípadov v okresoch Prešov a Sabinov dohľadanými úzkymi kontaktmi už potvrdených prípadov ochorenia. V niektorých prípadoch stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie.

„Miestna lokalita, v ktorej sa po ostatné dni uskutočnilo početnejšie testovanie na ochorenie COVID-19, odhalila tri potvrdené prípady, zvyšné výsledky testov boli negatívne. Oblasť je izolovaná, monitorovaná a zabezpečená,“ konštatuje ÚVZ SR. Podotýka, že RÚVZ so sídlom v Prešove spolupracuje pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení so samosprávou a všetkými zainteresovanými subjektmi.

Ľudia nesmú zabúdať na opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva zároveň ubezpečuje, že regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR naďalej aktívne a dôsledne dohľadávajú úzke kontakty pozitívnych osôb, ktorým nariaďujú domácu izoláciu a zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID-19. Úrad opätovne apeluje na zodpovedné správanie a rešpektovanie aktuálne platných opatrení. Pripomína hygienické pravidlá, ako je dôkladné umývanie rúk, sociálny odstup od cudzích osôb, respiračná hygiena či nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.