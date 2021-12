Po brutálnej nehode mu zmenili pohlavie, on o tom nevedel. Prípad Davida Reimera je plný krutých zvratov

Ak by do života Davida Reimera krutým spôsobom nezasiahli lekári po nevydarenej operácii, možno by žil celkom obyčajný životom. Nemal však ešte ani rok, keď bolo za neho všetko rozhodnuté. Aj keď sa narodil ako chlapec, rodičia ho vychovávali ako dievča. Následky, ktoré to zanechalo, boli nesmierne kruté.



David Peter Reimer (pôvodne mu rodičia pri narodení dali meno Bruce Peter Reimer), sa narodil 22. augusta v roku 1965 v kanadskom meste Winnipeg ako jedno z dvojčiat. Jeho brat sa volal Brian Reimer. Obaja sa narodili ako zdraví chlapci, kvôli ťažkostiam s močením však lekári odporúčali, aby podstúpili obriezku. Obaja trpeli zúžením predkožky penisu.

Rodičia Janet a Ron Reimerovci sa teda rozhodli, že rady lekárov poslúchnu, veď nemali dôvod nedôverovať im. Malo ísť o pomerne jednoduchý zákrok, z ktorého sa mali chlapci rýchlo zotaviť. Ako prvý zákrok podstúpil Bruce. Ráno po operácii, 27. apríla v roku 1966 však rodičia obdržali telefonát, ktorý navždy poznačil a zničil ich životy.

Chirurg sa rozhodol experimentovať

Za bežných okolností využívajú lekári na vykonanie obriezky skalpel alebo iný ostrý nástroj. V tomto prípade sa však chirurg rozhodol experimentovať a na odstránenie predkožky využil kauterizáciu. Je to procedúra, v rámci ktorej sa tkanivo odstraňuje vypaľovaním. Lekár rodičom oznámil, že počas kauterizácie došlo k poruche prístroja, za pomoci ktorého sa vykonávala a elektrický výboj spálil chlapcovi celý penis. Brianova operácia bola zrušená a jeho zdravotné ťažkosti sa napokon vyriešili aj bez zásahu lekárov.

Aký bol rozsah Bruceových poranení, nie je celkom jasné. Poškodenia však boli zrejme nenapraviteľné a neexistovala šanca, že by sa z nich chlapec zotavil a mal funkčný orgán. Plastická chirurgia v tom čase ešte nebola ani zďaleka na takej úrovni, ako je dnes. Navyše, vo väčšine prípadov operácie na rekonštrukciu poraneného penisu u detí odporúčané neboli.

Stal sa súčasťou zvráteného experimentu

Reimerovci netušili, čo majú robiť, no pre svojho syna, ktorého lekári dokaličili, chceli len to najlepšie. Rozhodli sa preto vyhľadať pomoc niekoľkých odborníkov. Napokon skončili v rukách v tom čase uznávaného psychológa a sexuológa, Johna Moneyho. V rámci svojej kariéry sa Money zameriaval okrem iného aj na rodové identity a role, ktoré s nimi súvisia.

Vo svojej práci sexuológ tvrdil, že rod je len umelý konštrukt vytvorený spoločnosťou, a že sa od útleho veku dieťaťa dá tvarovať. Podľa neho je dieťa do dvoch rokov v podstate pohlavne neutrálne. Do tohto obdobia môžu rodičia svoje dieťa výrazne ovplyvniť výchovou.

David Peter Reimer (August 22, 1965 – May 4, 2004) was a Canadian man born biologically male but reassigned as a girl and raised female following medical advice and intervention after his penis was accidentally destroyed during a botched… 1/3 pic.twitter.com/sm4V9sTcvJ — BobbyB🏳️‍🌈🇺🇸 (@BobbyB_RI) August 22, 2019

Veril preto, že to najlepšie, čo môže rodina pre Brucea urobiť, je nechať mu chirurgicky zmeniť pohlavie a vychovávať ho ako dievča. Presvedčil ich, že ak by ho napriek poraneniu vychovávali ako chlapca, Bruce by sa v dospelosti po mentálnej stránke trápil. Bruce teda podstúpil operáciu, počas ktorej mu lekári odstránili semenníky a zvyšky poškodeného penisu, vytvarovali základ ženských pohlavných orgánov a vytvorili vývod na močenie. Počas puberty musel začať pravidelne užívať ženské hormóny.

V priebehu rokov podobný zákrok podstúpili tisícky detí

Rodičia Bruceovi nechceli povedať, čo sa stalo a v čase nešťastia bol chlapec ešte primalý na to, aby si to pamätal. Po operácii chodieval na kontroly nielen k lekárom, ale aj k Moneymu, ktorý po celý čas pozoroval, ako sa dieťa mení. Sledoval, či a ako si privykol na nový rod.

Chlapec sa tak nevedomky stal nielen obeťou skazenej operácie, ale aj súčasťou bizarného vedeckého experimentu, ktorý Money pomenoval Prípad John/Joan. Práve výsledky Moneyho pozorovaní slúžili ako podklady pre množstvo ďalších operácií, počas ktorých lekári zmenili pohlavie dieťaťa, ktoré sa narodilo s nejakou deformáciou genitálií. Takéto chirurgické zákroky podstúpili v priebehu rokov tisícky detí.

Ako sa Bruce dozvedel, že sa narodil ako chlapec, ktorého lekári preoperovali na dievča

Aký viedol život po tom, čo odhalil, že bol súčasťou bizarného experimentu

Prečo Bruceov život náhle vyhasol