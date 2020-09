Odborníci z Platy.sk: Stredoškoláci majú rovnaký nástupný plat ako vysokoškoláci. Najviac zarobíte v tomto veku

Stereotypy hovoria, že výška platu u nás závisí ako od výšky dosiahnutého vzdelania, tak aj od geografickej polohy, v ktorej pracujeme. K platovým a pracovných možnostiam pre mladých Slovákov a tunajším platovým štatistikám sa vyjadrili odborníci z portálu Platy.sk.

V rozhovore s Platy.sk sa dozviete: Aký je platový rozdiel medzi západným a východným Slovenskom?

Je dnes potrebná maturita?

Koľko priemerne zarobí mladý Slovák vo svojej prvej práci?

Má zmysel dovzdelávať sa počas práce?

S akými argumentami môžete prísť za zamestnávateľom požadovať zvýšenie mzdy?

Hľadajú si mladí ľudia prácu v odbore, ktorý vyštudovali?

Ste prvý portál, ktorý sa rozhodol venovať téme platy na Slovensku. Váš portál je výborným pomocným nástrojom, ktorý dodáva sebavedomie rozprávať sa či rozvíjať svoje predstavy o mzde a pracovnej pozícii. Ako vznikol portál Platy.sk?

Portál Platy.sk funguje na Slovensku už od roku 2007. Vtedy začínal s názvom Merces, meno Platy.sk dostal o 3 roky neskôr. Až do roku 2018 sme boli prakticky jediným miestom na internete, kde ste si mohli urobiť prehľad o tom, či zarábate adekvátne. V máji 2018 síce prišlo povinné zverejňovanie platov v pracovných inzerátoch, no zamestnávatelia majú povinnosť zverejňovať v nich len nástupné minimum. Pre vás ako potenciálneho budúceho zamestnanca to znamená východiskový bod a priestor na vyjednávanie. Keď si k tomu ako nadstavbu overíte plat na Platy.sk, často zistíte, že si pokojne môžete vypýtať aj viac.

Na relevantné výstupy potrebujete aj dostatočné množstvo zamestnancov, ktorí vyplnia dotazník. Odkiaľ zbierate dáta?

Platové dáta na Platy.sk pochádzajú priamo od zamestnancov, ktorí platový dotazník vypĺňajú z rozličných dôvodov. Kým niektorí si chcú porovnať svoj zárobok s kolegami na rovnakej pozícii a zistiť tak, či sú odmeňovaní férovo, iní si robia svoj platový prieskum napríklad pred vyjednávaním o mzde na hodnotiacom pohovore alebo pred nástupom do nového zamestnania. Mesačne si na našom portáli takto porovnajú platy na Slovensku tisícky ľudí. Vďaka tomu prirodzene získavame pestré údaje od rôznych typov zamestnancov v mnohých odboroch, ktoré môžu neskôr zúžitkovať ďalší a ďalší ľudia.

Či už chcú ohúriť okolie alebo klamať sami seba, ľudia zvyknú informácie o výške ich platu preháňať. Ako veľmi dôveryhodné sú vaše dáta?

Každý jeden údaj, ktorý vstupuje do našej databázy, je automaticky kontrolovaný na extrémne hodnoty a duplicity. Náš systém sa pozrie na hotnotu v dotazníku z pohľadu pozície a regiónu a ak je nerelevantná či nereálna, nevstupuje do ďalších výpočtov. Takto priemerne očistíme našu databázu o 10 % vyplnených platových údajov.

Ak chcem prísť za svojím zamestnávateľom a rozprávať sa o zvýšení platu, môžem použiť výstup z Platy.sk ako argument?

Samozrejme, to je jeden z hlavných benefitov porovnávania platu na Platy.sk. Keďže pracujeme s reálnymi dátami priamo od zamestnávateľov, sú naše štatistiky akýmsi zrkadlom reality platov na Slovensku. Samozrejme, to však nie je jediný nástroj, ktorým môžete podložiť svoje argumenty. Dôležitú rolu tiež zohrávajú významné míľniky ako je napríklad skončenie skúšobnej doby, po roku v zamestnaní, pri povýšení alebo aj náraste zodpovednosti či pracovnej agendy.

Platy na Slovensku sú rozdielne aj vďaka geografickej polohe, v ktorej pracujete. Aký je rozdiel medzi priemerným zárobkom na tej istej pozícii na západnom a východnom Slovensku?

Keď sa rozprávame o rozdieloch medzi východom a západom, je potrebné spomenúť, že najvýraznejšie platové rozdiely často pozorovať najmä medzi Bratislavských krajom a zvyškom Slovenska, no ani toto nemusí byť pravidlom. Situácia je individuálna v závislosti od danej pracovnej pozície. Napríklad IT tester v Bratislavkom kraji zarobí v priemere 1673 eur v hrubom, v Košickom 1383 eur v hrubom a v Trenčianskom 1605. Priemerný plat predavača je zas v Bratislavskom kraji 904 eur, v Prešovskom 717 a v Trnavskom 784 eur. Rozdiely tam teda sú a ich veľkosť závisí od pozície.

Koľko priemerne zarobí mladý človek vo svojej prvej práci na plný úväzok?

Priemerný základný plat mladého človeka vo veku 18-24 rokov je 967 eur v hrubom.

Na internete môžeme vidieť ponuky práce, pri ktorých zamestnávatelia požadujú iba základné vzdelanie. Nejde však iba o manuálnu prácu vo fabrikách, ale aj odborné pozície ako je napríklad manažér či obchodný zástupca. Je dnes potrebné mať maturitu?

V roku 2020 vyžadujú zamestnávatelia maturitu až v 41 % pracovných ponúk, pričom požiadavku mať stredoškolské vzdelanie bez maturity obsahuje 21 % inzerátov. Maturita teda nie je nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie sa na trhu práce, no, samozrejme, záleží aj od pracovných pozícií a zameraniu, ktorému sa chce jednotlivec venovať.

Inklinujú mladí ľudia k hľadaniu práce v odbore, ktorý vyštudovali?

Ako ktorí. V Profesii analyzujeme takzvaný skutočný vs. deklarovaný záujem o prácu. Z absolventov s vysokoškolským vzdelaním v podstate prácu hľadajú len ľudia z technických odborov, lekári, farmaceuti, či niektorí absolventi ekonomických odborov. V ostatných odboroch majú absolventi pozíciu sťaženú. Napríklad v prípade učiteľov je povolanie učiteľ až na 18. mieste v poradí, ak sa pozrieme, na aké pracovné pozície v skutočnosti reagujú.

Je prirodzené, že sme pri prvej práci skromnejší vzhľadom ako na svoj vek, tak aj skúsenosti. Časom však naša odbornosť, nároky a náklady na život prirodzene narastajú. V akom veku človek zarobí najlepšie?

Podľa aktuálnych štatistík majú najvyšší priemerný plat pracovníci vo veku 39 rokov. Je to ale veľmi všeobecná informácia, keďže ide o spektrum všetkých pracovných pozícií naprieč celým Slovenskom.

Pomáha k lepšiemu platu dovzdelávanie sa počas práce na podnet zamestnávateľa?

Určite áno. Získavanie nových zručností a znalostí je jedným z významných argumentov pri vyjednávaní o plate.

Mám 18, práve vychádzam zo strednej školy, nechcem ísť študovať ďalej, chcem prácu. Kde začať?

Najdôležitejšie zo všetkého je dobre si premyslieť, v akej sfére sa chcem vzdelávať a zdokonaľovať, aká práca by ma bavila a na akých základoch môžem stavať. Firmy neustále obsadzujú aj absolventské pozície, na ktorých si môžu „vychovať” neskorších odborníkov, príležitosti sú teda k dispozícii vždy.