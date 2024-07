Penzistov od niektorých povinností odbremenili, jedna však zostala. Ak chcete dostávať trinásty dôchodok, na túto vec nezabudnite

Aj v tomto roku sa seniori môžu tešiť na prilepšenie v podobe trinásteho dôchodku. Ten dostanú na konci tohto roka. V tomto roku sa však zmenil jeho výpočet a maximálna a minimálna suma. Ako upozornil portál Finsider, mnohým penzistom ubudli aj povinnosti, ktoré s ním boli spojené.

Trinásty dôchodok sa zmenil na plnohodnotnú dôchodkovú dávku, ktorú dostanú seniori už na konci tohto roka. Pravidlá, ktoré platia v tomto roku, by mali platiť aj ďalšie roky. Kým Sociálna poisťovňa po minulé roky od seniorov vyžadovala, aby nahlásili aj výšku penzie zo zahraničia, teraz je to už inak. Po minulé roky dostal senior viac peňazí, ktoré následne musel vracať. Teraz už dôchodok z cudziny nemusíte nahlasovať, existujú však výnimky.

Kedy si musíte splniť povinnosť?

Ako uviedla Sociálna poisťovňa, pokiaľ mal poberateľ priznaný dôchodok z cudziny spätne do 30. novembra minulého roka, je potrebné, aby poisťovni sumu dôchodku z cudziny oznámil pre potreby vyplatenia 13. dôchodku ešte za rok 2023. Momentálne sa trinásty dôchodok bude vyplácať na úrovni priemernej výšky dôchodkovej dávky, ktorú penzista poberá. Sociálna poisťovňa preto nepotrebuje vedieť, aký vysoký bol dôchodok z cudziny.

„Minimálna výška trinástej penzie bude 300 eur, a to aj vtedy, ak by bola priemerná výška niektorej dôchodkovej dávky nižšia. Najvyššia hranica ešte donedávna stanovená nebola. To sa zmenilo po tom, ako priemerný predčasný dôchodok preskočil priemernú sumu starobnej penzie. Ministerstvo práce preto zaviedlo pravidlo, že žiaden trinásty dôchodok nemôže byť vyšší ako ten, ktorý dostávajú poberatelia starobného dôchodku.“

Zmeny od tohto roka