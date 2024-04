Pellegrini sa vyjadril k situácii na Blízkom východe. Prezidentka odsúdila iránsky útok na Izrael

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dôrazne odsudzuje iránsky útok na Izrael. Uviedla to na sociálnej sieti X. Vyhlásila, že je potrebné vyhnúť sa ďalšej eskalácii napätia.

I strongly condemn #Iran’s attack on #Israel. Further escalation must be avoided.

