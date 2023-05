Patrik je profesionálnym futbalistom vo Vietname: Skvelým platom tu je aj 360 eur, na zápasy tu chodí aj 20-tisíc ľudí

Meno Patrik Le Giang je známe najmä pre fanúšikov slovenského a českého futbalu. Ide o brankára, ktorý sa v kariére predstavil vo viacerých kluboch, pričom od roku 2023 pôsobí v ďalekom Vietname. O tom, aký je tam život, v čom sú Vietnamci iní, či koľko si dokáže tamojší profesionálny futbalista zarobiť, sa Patrik rozrozprával v našom rozhovore.

Patrik Le Giang je rodákom z Lučenca, ktorý na Slovensku hájil farby Žiliny, Michaloviec či Pohronia. Niekdajší reprezentačný brankár výberu do 21 rokov však strávil takmer 6 rokov v susednom Česku, kde vystriedal Vlašim, Karvinú, Prostejov a Bohemians Praha.

V roku 2023 sa však rozhodol pre veľký kariérny, ale aj životný krok. Odišiel do krajiny, ktorá nepatrí práve k najlákavejším destináciám, no ako sám vraví, pochádza odtiaľ jeho otec a aj dnes mu tam žije značná časť rodiny. V súčasnosti sa tak aklimatizuje a rozohráva vo vietnamskom hlavnom meste Hanoi, kde pôsobí klub Cong An.

V rozhovore s Patrikom sa dozviete aj: ako naňho vplýva Vietnam;

prečo sa tam rozhodol odísť;

čo ho tam najviac šokovalo;

aký je plat futbalistu vo Vietname;

čo vedia Vietnamci o Slovensku.

Vietnam je opisovaný ako chudobný, no dynamický štát s omladenou populáciou a ekonomickým rastom… ako vplýva táto krajina na teba?

Záleží od toho, kde sa človek pohybuje a aké miesta navštevuje. Je pravdou, že tu človek vidí aj množstvo veľmi chudobných častí, no Vietnam je krajina s obrovskými príležitosťami a možnosťami. Sú tu krásne miesta, či už pláže, more alebo ostrovy, ktoré som, žiaľ, zatiaľ kvôli časovo nabitému harmonogramu nestihol navštíviť. Pri najbližšej príležitosti to určite zmením.

Aké rodinné korene ťa spájajú s touto odľahlou ázijskou časťou sveta?

Môj otec pochádza z Vietnamu, žije tu prakticky celá jeho rodina. Mám tu starých rodičov, tetu, sesternice a bratranca.

Futbalovo si pôsobil najmä v Česku, prečo si sa rozhodol pre takýto krok?

Dlhé roky som presun do Ázie odmietal, necítil som to tak. Človek sa prirodzene počas života mení a vyvíja a najviac rastieme, pokiaľ vystupujeme z komfortnej zóny. Posledný rok som začal premýšľať nad Áziou a po pol roku prišla oficiálna ponuka z Vietnamu. Rozhodol som sa ju prijať, no neprišiel som sem len kvôli futbalu. Chcem spoznať novú kultúru, mentalitu, svoje korene a rásť aj osobnostne.

Vietnam nie je typické miesto, kam sa odchádza v rámci sveta za prácou. Ako si sa aklimatizoval?

Ako som už načrtol v predošlej odpovedi, presun do Vietnamu som bral ako najväčšiu výzvu a výstup z komfortnej zóny v mojej doterajšej kariére, ale aj v živote celkovo. Odišiel som prakticky sám na druhý „koniec“ zemegule, bez znalosti jazyka a akejkoľvek prípravy. Mám za sebou prvé 3 mesiace a môžem povedať, že boli tými najnáročnejšími v živote, no zároveň je to aj tou najväčšou školou života, akú som kedy mal. Človek si v takýchto situáciách uvedomí veľmi veľa.

Bolo niečo, čo ťa na tamojšom chode klubu, respektíve všeobecne na živote vo Vietname prekvapilo?

Woou, tak to by som mohol menovať. (smiech) Je to úplne iný svet. Od kultúry, mentality, jazyka počnúc po ich zvyky a tradície. Ja som sem prichádzal koncom januára a akurát sa oslavoval lunárny nový rok, čo je pre nich najväčší sviatok. Ďalej je to napríklad doprava, pre nás Európanov je to šialené a nepochopiteľné hýbať sa v takom chaose a napriek tomu sa nikomu nič nestane. Dá sa povedať, že prakticky má prednosť ten, kto je prvý. (smiech) Pre človeka je naozaj veľmi obohacujúce zažiť si a vidieť ten kontrast medzi dvoma svetmi, v ktorých žil. Dáva mi to obrovský odstup a rozširuje perspektívu, akou sa pozerám na svet.

Čo robia Vietnamci každý deň, no v našom prostredí si sa s tým možno nikdy nestretol?

Celkovo mi prídu uvoľnenejší a nestresujú sa. Viacmenej si tu každý žije svoj spokojný život.

Ako je to platovo vo Vietname? Platí, že futbalista si vie zarobiť veľmi slušné peniaze?