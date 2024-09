Park na Račianskom mýte bude žiť už piatykrát festivalom Živé Račko

Minulý ročník sa pre rekonštrukciu časti okolo ihriska presunul na hranicu parku pri Smrečianskej ulici. Obavy organizátorov zo zmeny vystriedalo nadšenie, a tak sa aj piaty ročník bude konať na tom istom mieste. “Neboli sme si istí, ako ľudia prijmú zmenu, predsa len, prešli sme s hlavným pódiom z trávniku na asfalt, no ohlasy boli výborné. Detské pódium prešlo pre zmenu z asfaltu na trávnik, čo sa tiež stretlo spokojnosťou rodiniek,” hovorí Pavol Troiak, zakladateľ a hlavný organizátor festivalu.

Tento rok sa môžu návštevníci festivalu spoľahnúť na osvedčenú skladbu programu na dvoch pódiách, samozrejme, s novými menami. Tohtoročný headliner má skutočne cveng – program na hlavnom pódiu zavŕši v sobotu večer legendárna trenčianska kapela Bez ladu a skladu. Ešte pred nimi dostane fanúšikov punkovej hudby do varu duo Berlin Manson a pre zmenu “indie a rock’n’rollové motívy s bluesovým cítením” predvedie skupina Walter Schnitzelsson. Festival ostáva verný tradícii, keď ako prvé dostávajú priestor miestne talenty, tento rok to budú deti z TUTU Škola baletu, ako aj mladí muzikanti zo ZUŠ Hálkova.

Organizátori festivalu z OZ Živé Račko si zakladajú na lokálnosti a nič na tom nemení ani narastajúca popularita eventu. Živé Račko vzniklo z nápadu na väčšiu komunitnú akciu s cieľom spájať ľudí žijúcich v susedstve, vdýchnuť tomuto bratislavskému “central parku” život. “Chceli sme to pestré – nielen zábavu, ale aj diskusie na zaujímavé témy, osvetu v stánkoch neziskoviek, program pre rodiny, ale aj kvalitný street food a ďalšie sprievodné aktivity,” hovorí Troiak o prvotnej idey, ktorá sa okamžite zakorenila a úspešne rastie, prvotná myšlienka ale ostáva. “Každý rok oslovujeme miestne združenia, záujmové organizácie či spolky s ponukou na vystúpenie, a uvítame, ak dostaneme od verejnosti dobrý tip na talentovaných Novomešťanov a Novomešťanky,” vyzýva organizátor.

Návštevníci festivalu už dávno nie sú len zo susedstva, no jasne sa vyprofilovala najpočetnejšia skupina návštevníkov festivalu – rodiny s deťmi. Detská zóna dostala už v druhom ročníku vlastné pódium, kde program pre najmenších otvorí kúzelník Peter Šesták, a nasledovať bude tradične divadielko, tentokrát bábkové. “Veľmi sa teším, že deťom prinesieme mimoriadne úspešné predstavenie Postav sa za seba, ktoré dokáže vtiahnuť deti do deja a som presvedčená, že v nich zakorení hlavnú myšlienku – vedieť sa aj v neľahkej situácii postaviť za seba, aj za tých, ktorí to potrebujú,” hovorí Marianna Mašátová, spoluorganizátorka festivalu zodpovedná za detskú zónu. Program pre najmenších zavŕši koncert kapely Pánko, no popri dianí na pódiu nebudú chýbať bohaté sprievodné aktivity ako tombola, chodníček pre zdravé nôžky, kreatívna zóna, maľovanie na tvár a jedna novinka – mobilné planetárium. “V prenosnej nafukovacej kupole sa budú každých 20 minút premietať fantastické príbehy zo sveta vesmíru, podmorského sveta, či prírody,” priblížila Mašátová.

Aj tento rok prinesie Živé Račko návštevníkom kvalitný street food od osvedčených predajcov, a festival tradične obohatia aj sprievodné aktivity. Výmena či darovanie kníh, osveta v stánkoch občianskych združení, ale aj podpora znevýhodnených skupín občanov či už cez spoluprácu s klientmi rôznych podporných organizácií priamo počas konania festivalu, alebo cez predaj ich výrobkov, ako ďalší rozmer tohto sympatického podujatia.

Moderovania sa premiérovo ujme líder kapely Puding pani Elvisovej, Piňo s manželkou Andy, a príležitosť dostanú aj malí moderátori v detskej zóne. Vstup je ako vždy bezplatný, festival je financovaný výlučne z grantov, dotácií a sponzorstva. Tento ročník sa Živé Račko koná vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta Bratislava, Hudobného fondu, Nadácii SPP, Nadácii ESET, Nadácii ZSE, BKIS, SOZA, Green Corner a SPP distribúcia.

Viac info na FB udalosti alebo na FB profile festivalu.

LINE UP

Živé Račko stage

13:00 – 13:10 TUTU škola baletu

13:30 – 14:00 ZUŠ Hálkova

15:15 – 16:00 Ochrana dunajských luhov a ich význam (Diskutujúci: Zástupca BROZ a Alena Trančíková BVS, Moderátorka: Eva Sládková)

17:00 – 18:00 Walter Schnitzelsson

19:00 – 20:00 Berlin Manson

21:00 – 22:00 Bez ladu a skladu

Detský stage

14:00 – 14:45 Kúzelník Peter Šesták

15:00 – 15:30 Autorské čítanie: Kapybara na Račku s Kristínou Baluchovou

16:00 – 17:00 Koncert Pánko

18:00 – 19:00 Divadlo Postav sa za seba