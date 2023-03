Otec bulváru je jedným z najbohatších ľudí sveta: V 92. rokoch plánuje piatu svadbu, jedna chyba ho stála 580 miliónov

Vrátil sa z Oxfordu, aby pomohol upadajúcim novinám dostať sa na vrchol. Neskôr vďaka svojmu nadaniu získal a viedol tie najväčšie médiá na svete, vrátane The Times či The Wall Street Journal, pričom jedna z mála chýb ho stála 580 miliónov dolárov. Rupert Murdoch sa považuje za otca bulváru a človeka, ktorý disponuje obrovskou mocou.

Meno Rupert Murdoch možno nie je na prvé počutie extra známe. Verte však, že ak si každý deň prečítate nejaké britské, austrálske či americké správy, takmer na 100 % má aspoň v jednej prsty práve tento muž. S majetkom 20,8 miliárd amerických dolárov patrí podľa Forbes na 76. miesto najbohatších ľudí na planéte. Kde sa však k takému bohatstvu dostal?

Z rodinného podniku spravil úspešný projekt

Kariéra Ruperta Murdocha trvá bezmála 70 rokov. Narodil sa v roku 1931 v austrálskom Melbourne a dá sa konštatovať, že jeho život bol od útleho veku podstatne komfortnejší, než aký ho asi mali jeho rovesníci. Otec bol majiteľom miestnych novín a rozhlasových staníc, čo z neho robilo zámožného muža, ktorý si mohol dovoliť poslať svojho jediného syna študovať na Oxford.

Z čias štúdia na jednej z najnáročnejších a najprestížnejších akademických inštitúcií na svete sa Murdoch venoval filozofii, politike a ekonómii. Na internáte ho prezývali „Červený Rupert“, keďže na stole v jeho izbe sa vynímala busta sovietskeho politika Vladimira Iľjiča Lenina, spomína sa na portáli Ranker.

Európska cesta nadaného novinára, ktorý od strednej školy editoval viaceré študentské noviny, sa na chvíľu zastavila v roku 1953, kedy sa musel po smrti otca vrátiť domov a prebrať rodinný biznis. Ako 22-ročný sa tak postaral o to, aby sa upadajúci plátok The Adelaide News vrátil na vrchol.

Rozbehnutý vlak mediálnej moci premenil na obrovský úspech. Postupne prebral moc nad médiami v Austrálii, keďže ako prvý založil noviny, ktoré sa predávali na celom území kontinentu Protinožcov. Murdoch postupne skupoval a riadil väčšinu novín v Austrálii, čo z neho robilo vplyvného človeka, ktorý môže doslova tvoriť a regulovať to, čo budú ľudia čítať.

Na konci 60. rokov sa vrátil aj na britský trh, kde sa z neho postupne stával najsilnejší muž bulvárnej žurnalistiky. Noviny ako News of the World či The Sun boli v tom čase najčítanejšou tlačou nielen na území Spojeného kráľovstva, ale v rámci anglicky hovoriacich ľudí aj na celom svete. Keď sa Murdoch postupne stal aj majiteľom uznávaných a mienkotvorných denníkov The Times či Sunday Times, jeho stratégia bola jednoznačná – tvrdý bulvár a čo najlepšie čísla v predaji, uvádza Discoverwalks.

Otec bulváru

Aby si poistil čo najsilnejší vplyv naprieč kontinentmi, v 70. rokoch vstúpil aj na americký trh, kde jeho cieľom bolo vytvoriť bulvárne, spravodajské, ale aj politické platformy, ktoré burcovali ľudí a vzbudzovali veľký záujem. To sa mu však poradilo len z časti, keďže na území Spojených štátov amerických jeho biznis plán nedokazoval rovnaký úspech, ako napríklad v Británii.

V roku 1996 sa Murdoch pričinil o vznik televízie Fox News a pre vplyv v USA spravil aj to, že sa stal majiteľom uznávaného The Wall Street Journal. Murdoch sa tak postupne stal jedným z najsilnejších ľudí vo svete médií a spravodajstva. Jeho spoločnosti sa aktívne zapájali do najväčších bulvárnych káuz, riešili prešľapy známych osobností, odhaľovali ich súkromie a nevyhli sa ani politickému bulváru, čo sa však nestretlo vždy s porozumením, píše SME.

Murdoch mal totiž silu v rámci jedného dňa vybudovať, ale aj ničiť kariéry ľudí, ktorí si ich mohli budovať pokojne aj desiatky rokov. Označovali ho ako otca bulváru, ktorý vedel o všetkom kurióznom, čo sa vo svete stalo. Jeho spoločnosť News Corp. mala pod palcom stovky veľkých aj menších novín a portálov, ktoré Murdoch postupne pretváral, ale pokiaľ nevynášali očakávaný zisk, tak aj často predával.

MySpace a škandál, ktorý otriasol jeho reputáciou