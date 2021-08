Opitý ruský milionár zastrelil muža s loveckou puškou so zameriavačom. Údajne si ho pomýlil s medveďom

55-ročný ruský poslanec Igor Redkin tvrdí, že si pomýlil medveďa s mužom. Zámožný ruský podnikateľ a politik, ktorý sa priznal k usmrteniu, bude nasledujúce dva mesiace v domácom väzení. V stredu o tom rozhodol súd v meste Petropavlovsk-Kamčatskij. Správu priniesla agentúra TASS.

Redkin, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva v Kamčatskom kraji, sa v utorok sám prihlásil na polícii. Mužom zákona povedal, že “omylom” zastrelil muža, ktorého si pomýlil s medveďom.

“Večer som sa dozvedel, že medveď sa túla po miestnej skládke a ohrozuje miestnych obyvateľov… Vzal som zbraň a rozhodol som sa ho vystrašiť. Za súmraku som vystrelil na medveďa. Neskôr som sa dozvedel, že približne v rovnakom čase bol v oblasti postrelený muž, ktorý neskôr zomrel v nemocnici,” napísal Redkin vo vyhlásení, ktoré zverejnil portál Kam24.ru.

“I shot at the bear,” said millionaire lawmaker Igor Redkin. “Later I learned that a local resident was wounded in the area around the same time and died in the hospital”https://t.co/uImK7OGL89

