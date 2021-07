Medveď útočil na muža uprostred aljašskej samoty 7 dní po sebe. Zachránili ho iba náhodou

Ak človek ide do prírody, mal by vedieť, ako sa v takom prípade správať a čo urobiť pre vlastnú záchranu. V tomto prípade však mužovi žiadne triky nepomohli. Po tom, čo na neho medveď zaútočil, vracal sa k nemu celý týždeň, až kým ho nezachránil nápis SOS na streche.

Medveď sa k chatrči vracal niekoľko dní

Americká pobrežná stráž zachránila baníka na aljašskej samote po tom, čo na streche jeho chatrče zbadali nápis SOS. Muž bol vydesený, mával rukami a bolo očividné, že má problémy. Muž mal pri sebe revolver, v ktorom mu ostali už len dva náboje. Bol poranený a za posledný týždeň ledva zažmúril oka, píše portál All That Is Interesting.

Baník Richard Jessee býval v chatrči od 12. júla. Jedného dňa práve šiel na svojej štvorkolke, keď sa na neho vyrútil medveď, zaútočil na neho a stiahol ho do rieky. Štvorkolka bola nepoužiteľná a v rieke prišiel aj o svoj mobil. Jessee sa stihol natiahnuť po svojej zbrani, aby medveďa odplašil a ušiel sa pred ním ukryť do chatrče.

Medveď sa však odmietol vzdať a k chatrči sa neustále vracal ešte niekoľko dní. Bolo jasné, že sa pokúša dostať dovnútra. Jessee netuší, čo mohlo medveďa natoľko rozzúriť. Možno to bola samica, ktorá mala neďaleko mláďatá. Muž ostal bez mobilu a bez vozidla desiatky kilometrov od ostatných obydlí. Jeho jedinou možnosťou bolo napísať na strechu SOS a dúfať, že si to niekto všimne a zachráni ho.

Pobrežná stráž ho zbadala len náhodou

Pobrežná stráž tadiaľ letela len celkom náhodne. Posádka mala letieť pozdĺž pobrežia, pričom na palube niesla vedcov pátrajúcich po mŕtvych veľrybách a mrožoch. Zastihlo ich však nepriaznivé počasie, pilot sa preto odchýlil od pôvodnej trasy. Ak by leteli po pôvodnej trase, Richarda by nikdy nezbadali.

K stretom človeka s medveďom dochádza na Aljaške pomerne často. Medzi rokmi 2000 až 2017 bolo po útoku medveďom hospitalizovaných 68 ľudí, pričom 10 z nich neprežilo. Je však nezvyčajné, aby sa ten istý medveď vracal a útočil opakovane. Ako informuje portál NBC News, Jessee mal šťastie v nešťastí.

Do nemocnice bol schopný dôjsť po vlastných nohách, utrpel „len“ menšie poranenia na nohe a na torze. Vyjadril sa, že na dané miesto chodil každé leto posledných 21 rokov, nič podobné sa mu však nikdy predtým nestalo. Dodal, že nabudúce si dobre rozmyslí, či tam pôjde opäť sám.