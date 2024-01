„Opitý Danko poslal policajtov do p..i a zavrel sa vo svojej vile“. Matovič opísal, čo sa malo diať po nehode

Líder strany Slovensko, Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii uviedol svoje zistenia o nehode Andreja Danka. Ten mal byť údajne pod vplyvom alkoholu a policajtov, ktorí ho mali zastihnúť ešte pred jeho vilou, mal vulgárne poslať preč, ako informujú TV noviny.

Choďte do pi..i

Matovič neuviedol, odkiaľ má tieto informácie. Opísal však, že policajti zastihli Danka ešte predtým, ako vošiel do svojej vily. Ten im mal, zjavne pod vplyvom alkoholu, vulgárne povedať, aby išli do p..i a on odišiel dnu do vily. Policajtom už následne neotváral.

Danko po nehode tvrdil, že polícii poskytol plnú súčinnosť a taktiež aj minister vnútra Šutaj Eštok uviedol, že Danko spolupracuje.

To, čo sa dialo v čase nehody, by sme sa mali dozvedieť už čoskoro. Minister vnútra totiž chce ešte tento týždeň priniesť detaily a ukázať verejnosti aj záznam z kamery, ktorá zachytáva nehodu.