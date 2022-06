Opičie kiahne sa u pacientky s podozrením nepotvrdili

Opičie kiahne sa u pacientky s podozrením, ktorú hospitalizovali vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, nepotvrdili. Výsledky laboratórneho vyšetrovania vzorky sú negatívne. Slovensko doposiaľ nezaznamenalo prvý prípad ochorenia. O výsledkoch informoval hlavný hygienik Ján Mikas.

Opičie kiahne sú zriedkavým nákazlivým ochorením vyskytujúcim sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Spôsobuje ho vírus, ktorý patrí do tej istej rodiny vírusov ako pravé kiahne. Vírus opičích kiahní je však oveľa menej nebezpečný a nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný.

Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky. Prípady tohto ochorenia sa v súčasnosti objavujú v západnej Európe, ako aj v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii.

Viac ako 1600 prípadov

WHO zaznamenala do utorka viac ako 1600 nahlásených prípadov opičích kiahní a takmer 1500 prípadov podozrenia na toto ochorenie v 39 krajinách sveta. Pritom až v 32 z týchto krajín pred májom neevidovali nijaké známy prípady tohto ochorenia. V ďalších siedmich krajinách v Afrike sa tento vírus šíri už desaťročia. Z afrických krajín hlásili dosiaľ 72 smrteľných prípadov. Šéf WHO doplnil, že možné úmrtie na opičie kiahne preverujú v Brazílii.