Opäť idú hľadať bájnu príšeru, o pomoc žiadajú priamo NASA: Do pátrania po Nessie sa môžete zapojiť aj vy

Lochnesská príšera patrí medzi najznámejšie mýtické bytosti na svete, po ktorej stále pátra množstvo nadšencov. Tí chcú pri najnovšom hľadaní požiadať o pomoc aj Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), informuje portál SkyNews.

Nessie, ako sa príšera nazýva, má žiť v jazere Loch Ness v Škótskej vysočine. Okolo jej vzhľadu a samotnej existencie sa vedú dlhodobé spory, pričom veľa ľudí je presvedčených o tom, že je skutočná. Lochnesské centrum teraz vyzvalo NASA, aby vesmírna agentúra pomohla a poskytla svoje odborné znalosti pri najnovšom pátraní.

Nahrali zvláštne zvuky

Posledné pátranie z minulého roka totiž prinieslo sľubné výsledky a podvodným mikrofónom sa podarilo zachytiť akési hlasné zvuky. Najnovšie pátranie sa uskutoční pri príležitosti 90. výročia expedície sira Edwarda Mountaina od 30. mája do 2. júna.

„Dúfame, že lovci Nessie na celom svete nám pomôžu osloviť ľudí v NASA,“ povedala Aimee Todd z Lochnesského centra. Dodala, že to chcú skúšať cez sociálne siete. Do pátrania sa navyše bude môcť zapojiť každý, a to prostredníctvom webkamier na stránke Visit Inverness Loch Ness. Ak si ľudia všimnú niečo zaujímavé, následne to môžu nahlásiť.

„Vzhľadom na nevysvetliteľné zvuky, ktoré sa ozývajú spolu s možnými pozorovaniami, sme tento rok odhodlaní zistiť viac o nepolapiteľnej lochnesskej príšere,“ povedal Paul Nixon, generálny riaditeľ Lochnesského centra.