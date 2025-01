Ohnivé peklo spôsobilo v Los Angeles apokalypsu: Niektorí už nestihli utiecť, hasiči kričali, že nemajú vodu

V uplynulých dňoch Kaliforniu zasiahli niektoré z najničivejších požiarov v histórii štátu, ktoré spôsobili obrovské škody, straty na životoch a vyvolali rozsiahlu evakuáciu. Požiare zničili celé časti Los Angeles a postihli aj známe štvrte ako Pacific Palisades, kde obrovské plamene premenili kedysi luxusné oblasti na spálené ruiny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prvý požiar vypukol v utorok dopoludnia v oblasti Los Angeles a rýchlo sa rozšíril pre silný vietor, ktorý dosahoval rýchlosť až 120 km/h. Tento požiar zasiahol viac ako 13-tisíc nehnuteľností v okolí Pacific Palisades, kde požiar pohltil plochu približne 8-tisíc hektárov. Mnohé budovy, medzi nimi aj domy hollywoodskych celebrít, boli zničené. Požiar sa šíril nielen v Los Angeles, ale aj do ďalších oblastí, ako sú Hollywood a Altadena, kde plamene pohltili ďalších 5 500 hektárov.

Najhoršie ešte len príde

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom varoval, že najhoršie ešte len príde. Očakával sa vietor s nárazmi dosahujúcimi až 160 km/h, čo ešte viac zkomplikovalo boj s požiarom. Rýchlo sa zintenzívnili požiadavky na evakuáciu, pričom viac ako 180-tisíc ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy. Okrem toho viac než 400-tisíc domácností zostalo bez elektriny.

Požiare zanechali v Pacific Palisades desivý obraz. Po dvoch dňoch intenzívneho požiaru sa celá štvrť premenila na spálenú krajinu. Miesta, kde kedysi stáli vily a rástla vegetácia, sa teraz nachádzajú pod hromadami trosiek. Na Pacific Coast Highway, kedysi lemovanej domami s výhľadom na oceán, teraz vidno len vyhorené pozostatky.

Hydranty jednoducho prestali fungovať.

Počas hasenia požiarov v južnej Kalifornii narazili hasiči na zásadný problém: nedostatok vody. Ako informuje CNN, nasadené sily, ktoré bojovali s ničivými plameňmi, sa ocitli v kritickej situácii, keď niektoré hydranty jednoducho prestali fungovať. Podľa záznamov od krajských dispečerov sa hasiči sťažovali na stratu tlaku v hydrantoch, pričom niektorí hlásili, že „nemáme čím hasiť, máme suché hydranty“.

Tento problém nastal podľa CNN najmä v oblastiach ako Pacific Palisades, kde vodovodný systém nie je prispôsobený na boj s rozsiahlymi lesnými požiarmi. „Stratili sme väčšinu tlaku na hydrantoch,“ povedal jeden z hasičov, keď požiadal o pomoc pri doplnení vody do hasičských vozidiel.

Tento nedostatok vody bol spôsobený rekordným využívaním vody, keď hasiči počas 15 hodín vytvorili štvornásobný dopyt v oblasti. Tri nádrže, ktoré poskytovali vodu pre hydranty, sa opakovane vyprázdnili, čo spôsobilo, že až 20 % hydrantov, ktoré sa používali na boj s požiarom v Pacific Palisades, v stredu prestali dodávať vodu.

Janisse Quiñones, generálna riaditeľka Los Angeles Department of Water and Power, vysvetlila, že požiar v Palisades vystavil systém okolnostiam, ktorým nemohol čeliť. „Bojujeme proti lesnému požiaru s mestskými vodovodnými systémami, čo je naozaj výzva,“ dodala.

Vyjadrenia miestnych

Darrin Hurwitz, ktorý s rodinou utiekol pred plameňmi, pre Los Angeles Times uviedol: „Myslím, že najväčším problémom je, že komunita sa nemôže dať dokopy, pretože tu už žiadna komunita nie je. Všetko je zničené, ľudia sú roztrúsení.“

Herec Steve Guttenberg, ktorý prešiel poškodenými oblasťami, opísal devastovanú štvrť ako: „Vyzerá to ako Berlín počas druhej svetovej vojny. Všetko je spálené, je to hrozné.“

Na ochranu evakuovaných oblastí a miestnych obyvateľov bol zavedený zákaz nočného vychádzania v niektorých postihnutých oblastiach, ako sú Palisades a Eaton. Tento krok bol nevyhnutný, aby sa zabránilo rabovaniu. Okrem toho boli do oblastí nasadené tisíce príslušníkov Národnej gardy, ktorí pomáhali chrániť majetky. Bezpečnostné zložky už zadržali najmenej 20 osôb podozrivých z rabovania.

Obete a rozsah škôd

Požiare v Kalifornii si doteraz vyžiadali najmenej desať obetí a poškodili viac ako 14 500 hektárov pôdy. Podľa meteorologických služieb sú škody odhadované na 135 až 150 miliárd dolárov. Prezident Joe Biden prirovnal devastáciu v Los Angeles k bojisku a vyjadril sústrasť obyvateľom postihnutých oblastí.

Súčasné katastrofy zanechali hlboké emocionálne stopy. Ako sa vyjadril Hurwitz: „Miloval som Palisades. Bolo to dokonalé miesto, kombinácia mesta a divočiny. Ale už to nebude to isté. To miesto už nikdy nebude rovnaké.“

Zničené oblasti ako Pacific Palisades sa už nikdy nevrátia do svojho bývalého stavu. Linda Stelzner, 88-ročná obyvateľka Malibu, ktorá prežila evakuáciu, povedala: „S mojím manželom sme roky pracovali na tom, aby sme si vytvorili krásny dom. Dúfam, že môj dom prežil, aj keď nie som si istá.“