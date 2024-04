Odohral zápas svojho života: Slafkovský sa stal hviezdou stretnutia. Ako najmladší hráč strelil hetrik prvýkrát od roku 1986

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil svoj premiérový hetrik v zámorskej NHL. V noci na dnes ním pomohol Montrealu Canadiens k vysokému triumfu nad Philadelphiou Flyers 9:3, píše TASR.

Ako uvádza Sport.aktuality.sk, ide o najlepší zápas v jeho živote. Mladý hokejista otvoril skóre zápasu už po 65 sekundách, kedy korčuľou tečoval strelu Mikea Mithesona. Na 2:0 zvýšil v 29. minúte a o tri minúty neskôr upravil na 4:0.

Montreal goal!

Scored by Juraj Slafkovsky with 08:38 remaining in the 2nd period.

Assisted by David Savard.

Montreal: 4

Montreal: 4

Philadelphia: 0

