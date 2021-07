Oddnes sú takmer všetky okresy zelené. Úrad verejného zdravotníctva upresnil niektoré pravidlá na hraniciach

Od pondelka 12. júla už nemáme oranžové, ružové, červené ani čierne okresy. V monitoringu a teda v zelenej fáze je 76 okresov, v žltej ostávajú 3 okresy. Vláda schválila návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

COVID automat na tento týždeň

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Humenné, okres Ružomberok, okres Turčianske Teplice,

Monitoring (zelená fáza):

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen;

Hygienici upresnili niektoré pravidlá na hraniciach

Deti do 12 rokov sa do webovej aplikácie eHranica registrovať nemusia. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Platí to aj v prípade detí v sprievode pendlerov či zahraničných Slovákov do 100 km, pričom v takomto prípade nemusia mať ani negatívny test. Osoby od 12 do 18 rokov sa registrovať musia. Stačí tak však spraviť jedenkrát, registrácia im platí do 9. augusta. Negatívny výsledok PCR testu nie je potrebný. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Ak osoby do 18 rokov prechádzajú cez hranice výlučne so zaočkovanými členmi spoločnej domácnosti (alebo členmi spoločnej domácnosti na ktorých sa vzťahuje iná výnimka z karantény), povinnosť karantény sa na ne nevzťahuje.

Deti nezaočkovaných rodičov do 12 rokov

Ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s nezaočkovanými členmi spoločnej domácnosti, nemusia sa dať po príchode na územie SR testovať na ochorenie COVID-19. Karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti. V prípade, ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami.

“Ak sú osoby od 12 do 18 rokov zaočkované aspoň prvou dávkou vakcíny, hľadí sa na ne ako na zaočkované osoby a po príchode na Slovensko nemusia ísť do karantény,” podotýka Račková.

Ak osoby od 12 do 18 rokov nie sú zaočkované a prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je zaočkovaný a druhý nezaočkovaný, osoby zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami. Ak prechádzajú cez hranice deti do 18 rokov bez sprievodu členov spoločnej domácnosti (napríklad rodičov), nie je pre ne povinná domáca karanténa. Karanténa nie je povinná ani pre členov spoločnej domácnosti.

Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.