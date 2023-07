Oddnes platí v Chorvátsku obrovská zmena, dotkne sa aj dovolenkujúcich Slovákov. V tieto dni budú obchody zatvorené

Ak sa toto leto chystáte do Chorvátska, mali by ste vedieť o novinke platnej od prvého júla. Podľa informácií chorvátskeho webu Narod dnes vstupuje do platnosti nový zákon, ktorý obmedzuje prevádzku obchodov počas nedele a štátnych sviatkov, kedy budú musieť byť zatvorené.

Sú tu však aj výnimky. Predajcovia si môžu vybrať 16 nedieľ v roku, počas ktorých môžu byť ich prevádzky otvorené a ľudia teda môžu slobodne nakupovať.

Česká Nova spomína, že aj tu sú výnimky a otvorené budú môcť mať napríklad obchody na autobusových či vlakových staniciach, v nemocniciach, hoteloch a ďalších miestach.

Dnevnik priniesol aj rozpis toho, ako to bude konkrétne vyzerať. Napríklad, reťazec Lidl bude v lete rešpektovať zákon o pracovnom pokoji o viacerých mestách mestách, preto ak tu chcete nakupovať, overte si, či je konkrétna prevádzka otvorené. Kaufland sa naopak, rozhodol využiť výnimky a počas letnej sezóny nechce ľudí nijako neobmedzovať a bude mať otvorené. Na chorvátskom webe nájdete podrobnosti aj o ďalších obchodoch.