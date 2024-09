Odborník ukázal, ako bude vyzerať rodičovský dôchodok v roku 2025. Dôchodcom ostanú len oči pre plač, niektorí nedostanú ani cent

Rodičovský dôchodok sa neruší, avšak nahrádza sa asignáciou. V praxi to znamená, ako uvádza Finsider, že sa výška rodičovského dôchodku nebude počítať z platu, čo znamená, že dôchodcovia prídu o desiatky až stovky eur.

Ako sme vás informovali v článku, rodičovský dôchodok sa zmení na asignáciu 2 % z daní. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický na tlačovej konferencii k predstaveniu opatrení na konsolidáciu štátneho rozpočtu. Expert na dôchodky Jozef Mihál teraz v prehľadnej tabuľke ukázal, čo presne môžu dôchodcovia očakávať a ako to bude vyzerať v praxi.

Prídu o peniaze

Expert na dôchodky vypracoval prehľadnú tabuľku, ukazujúc, ako by rodičovský dôchodok vyzeral v roku 2025 v nezmenenej podobe, teda „po starom“ a následne, ako bude vyzerať teraz, teda „po novom“. V praxi, ako to vyplýva z tejto tabuľky, to znamená, že niektorí dôchodcovia o rodičovský dôchodok úplne prídu, iní zas dostanú oveľa menšie sumy.

Napríklad, ak dieťa dôchodcu v priemere zarábalo 800 eur mesačne, rodičovský dôchodok bol vypočítaný na sumu 144 eur. Po novom sa však táto suma zníži len na 9,73 eura. Dôchodcovia, ktorých deti boli matkami na materskej alebo rodičovskej dovolenke, SZČO s minimálnym vymeriavacím základom 605,50 eura, alebo napríklad poberateľmi opatrovateľského príspevku, sa zas zo sumy niečo cez sto eur dostanú na nulu a nedostanú nič. To však nie je všetko.

„Rodičovské dôchodky za rok 2025 sa budú vyplácať až v roku 2026. V roku 2025 tak žiadny dôchodca nedostane formou rodičovského dôchodku ani cent,“ dodal Mihál.